DSÖ uyardı: Gazze'deki aşırı sıcaklar sağlık krizini kötüleştirecek

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze Şeridi'ndeki kavurucu sıcakların İsrail güçleri ile Hamas arasındaki şiddetli çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilen Filistinlilerin sağlık sorunlarını daha da kötüleştirebileceği uyarısında bulundu.

DSÖ uyardı: Gazze'deki aşırı sıcaklar sağlık krizini kötüleştirecek

Gıda Programı geçtiğimiz günlerde temiz su, gıda ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle 'de büyük bir halk sağlığı krizinin yaklaşmakta olduğu uyarısında bulundu.

DSÖ'nün Gazze ve Batı Şeria temsilcisi Richard Peeperkorn, "Son haftalarda büyük bir yerinden edilme gördük. Bu durumun aşırı sıcaklarla birleştiğinde hastalıklarda artışa neden olabileceğini biliyoruz" dedi.

Peeperkorn, "Su kirliliğimiz var ve yüksek sıcaklık nedeniyle çok daha fazla gıda bozulmasına maruz kalacağız. Bölgede sivrisinekler artacak, dehidrasyon ve sıcak çarpması yaşayacağız" diye konuştu.

AŞIRI SICAKLAR CAN ALIYOR

Kuzey yarımkürede yaz mevsimi başlarken aşırı sıcaklar dünya çapında yüzlerce kişinin ölümüne neden oldu.

Peeperkorn, Gazze'de kirli su ve sanitasyon koşulları nedeniyle ishal vakalarının sayısının normalden 25 kat daha fazla olduğunu belirtti.

DSÖ'ye göre kirli su ve hijyenik olmayan koşullar kolera, ishal, dizanteri ve hepatit A gibi hastalıklara neden oluyor.

GAZZE'DE SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKÜYOR

DSÖ, mayıs ayı başında Refah Sınır Kapısı'nın tarafından kapatılmasından bu yana Gazze'den tıbbi tahliye gerçekleştiremiyor.

Tahminen 10 bin hasta hala Gazze'den tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyuyor ve bunların yarısı savaşın neden olduğu rahatsızlıklardan muzdarip.

Sağlık yetkililerine göre İsrail'in hava ve kara saldırıları Hamas yönetimindeki Filistin topraklarında 37 bin 400'den fazla kişinin ölümüne neden oldu.

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