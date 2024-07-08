DSÖ uyardı: Kozmetik ürünler kansere neden olabilir

Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC), kozmetik ürünlerde bulunan talk mineralinin "insanlarda kansere sebebiyet verebilen muhtemel kanserojen" olarak sınıflandırıldığını açıkladı.

DSÖ uyardı: Kozmetik ürünler kansere neden olabilir

Uluslararası Araştırma Ajansı (IARC) tarafından yapılan açıklamada, 29 araştırmacının kozmetik ürünlerde bulunan "talk" hakkındaki bilimsel araştırmaları incelediği belirtildi.

Açıklamada, insanların madenlerde ve kağıt endüstrisinde çalışarak veya kozmetik ürünlerin kullanımıyla "talk" mineraline maruz kaldığı aktarılırken, "perineal bölgede" talk barındıran vücut pudrası kullandığını bildiren kadınlarda yumurtalık kanseri vakalarında sürekli artış olduğu vurgulandı.

KANSEROJEN MADDE OLARAK SINIFLANIYOR

Asbest minerallerinin yakınında doğal olarak bulunan "talk"ın "2A Grubu (muhtemel)" kanserojen madde olarak sınıflandırıldığı açıklamada, mineralin denek hayvanlarında kansere neden olması hakkında "yeterli kanıt" bulunduğuna dikkati çekildi.

Açıklamada, incelenen bilimsel makalelerdeki bulguların "talk"a maruz bırakılan dişi farelerde kötü huylu, erkek farelerde ise hem iyi hem de kötü huylu tümörlere rastlandığını ortaya koyduğu belirtildi.

IARC'ın söz konusu bulgularına "The Lancet Oncology​​​​​​​" adlı dergide yayımlanan makalede yer verildi.

700 MİLYON DOLAR ÖDEME

ABD'li kozmetik ve hijyenik ürünler üreticisi Johnson & Johnson şirketi 12 Haziran'da, bebek pudrası ve talk bazlı diğer ürünlerinin kansere neden olduğu iddiasıyla 42 eyalet ile başkent Washington tarafından yürütülen soruşturmaları çözüme kavuşturmak için 700 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.

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