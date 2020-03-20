DSÖ: Yüzde 70'ten fazla ülkenin Corona virüs müdahale planı var

Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, diplomatik misyon şeflerine Covid-19'a karşı küresel mücadele hakkında bilgi verdi.



DSÖ Direktörü, "Güzel bir haber ile başlayacağım. Yüzde 70'ten fazla ülkenin bir Covid-19 ulusal hazırlık ve müdahale planı, yüzde 89'unun laboratuvar test kapasitesi, yüzde 70'ten fazlasının Covid-19 için olay bazlı takip sistemi ve yüzde 68'inin de çok sektörlü bir ortak koordinasyon mekanizması var. Bu tabii ki yeterli değil. Ama tüm ülkelerin, vakaları olsun olmasın hazır olmaları beklentisindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.



Ülkelerin sadece yarısında "ulusal enfeksiyon önleme ve kontrol programı" bulunduğuna dikkati çeken Ghebreyesus, bunun yetersiz olduğu mesajını verdi.



Konuşmasında, Çin'den ilk kez Covid-19 vakasının bildirilmediğine dikkati çeken Ghebreyesus, bunun "inanılmaz bir başarı" olduğunu belirtti.



Ghebreyesus, Corona virüsün genetik diziliminin Çin tarafından paylaşılmasından 60 gün sonra ilk aşı denemesinin başlamasını ise daha önce benzeri görülmemiş bir bilimsel zafer olarak niteledi.



ABD'de Corona virüse karşı ilk klinik aşı denemeleri Washington eyaletinde 17 Mart'ta başlamıştı.