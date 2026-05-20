DSÖ'den acil komite toplantısı. "Virüs haftalarca fark edilmeden yayıldı"

Dünya Sağlık Örgütü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde görülen Ebola salgınının bölgesel ölçekte ciddi risk taşıdığını ancak küresel düzeyde pandemi tehdidi oluşturmadığını duyurdu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cenevre’de düzenlediği basın toplantısında, “DSÖ, salgının risk seviyesini ulusal ve bölgesel düzeyde yüksek, küresel düzeyde ise düşük olarak değerlendiriyor.” dedi.

VAKA SAYISI GİDEREK ARTIYOR

Şu ana kadar Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin doğusundaki Ituri ve Kuzey Kivu eyaletlerinde 51 doğrulanmış Ebola vakası tespit edildiği bildirildi. Ancak Tedros, gerçek salgın boyutunun çok daha büyük olduğunun düşünüldüğünü söyledi.

Uganda’nın başkenti Kampala’da da iki doğrulanmış vaka görüldüğünü belirten Tedros, bu vakalardan birinin ölümle sonuçlandığını aktardı.

Ayrıca Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde çalışan bir ABD vatandaşının Ebola testinin pozitif çıktığı ve Almanya’ya sevk edildiği açıklandı.

“VİRÜS HAFTALARCA FARK EDİLMEDEN YAYILDI”

DSÖ yetkilileri, salgının kökenine ilişkin soruşturmaların sürdüğünü belirterek virüsün muhtemelen aylar önce yayılmaya başladığını ifade etti.

DSÖ Viral Hemorajik Ateşler Yetkilisi Anais Legand, “Salgının boyutu göz önüne alındığında virüsün muhtemelen birkaç ay önce yayılmaya başladığını düşünüyoruz.” dedi.

Legand, önceliklerinin temaslı takibi, izolasyon ve şüpheli vakaların tedavi edilmesi yoluyla bulaş zincirini kırmak olduğunu söyledi.

PANDEMİ ÖNCESİ EN YÜKSEK ALARM DÜZEYİ VERİLDİ

Tedros, pazar günü durumu Uluslararası Sağlık Tüzüğü kapsamında “uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu” ilan etmişti. Bu seviye, DSÖ’nün pandemi öncesindeki ikinci en yüksek alarm düzeyi olarak kabul ediliyor.

Ancak salı günü toplanan DSÖ Acil Durum Komitesi, mevcut durumun pandemi ilanı için gerekli kriterleri karşılamadığı sonucuna vardı.

Komite Başkanı Lucille Blumberg, “Mevcut durum uluslararası halk sağlığı acil durumu kriterlerini karşılıyor ancak pandemi acil durumu kriterlerini karşılamıyor.” dedi.

RUBIO'DAN DSÖ'YE ELEŞTİRİ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio salı günü yaptığı açıklamada DSÖ’nün ölümcül salgını tespit etmekte “biraz geç kaldığını” söylemişti.

DSÖ Genel Direktörü Tedros ise Rubio’nun açıklamalarına yanıt vererek, “Belki de bu yorum, Uluslararası Sağlık Tüzüğü’nün nasıl işlediğine ve DSÖ’nün rolüne dair yeterli bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor.” dedi.

Tedros, DSÖ’nün ülkelerin yerine geçmediğini, salgın yönetiminde ülkelere destek sağladığını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump ise göreve dönüşünün ardından geçen yıl ülkesinin DSÖ’den çekilme sürecini yeniden başlatmıştı.