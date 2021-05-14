DSÖ'den 'çocukları aşılamayın, aşıları bağışlayın' önerisi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), zengin ülkeleri çocukları Covid-19'a karşı aşılama planlarını yeniden gözden geçirmeye ve bunun yerine daha fakir ülkeler için Covax programına bağışlamaya çağırdı.

"PANDEMİNİN İKİNCİ YILI İLKİNDEN DAHA ÖLÜMCÜL"

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, pandeminin ikinci yılının ilkinden daha ölümcül olacağını ve Hindistan'ın büyük endişe kaynağı olduğunu söyledi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, corona virüsün Hindistan'ın uçsuz bucaksız kırsal kesiminde hızla yayılmasının alarmını verdi ve resmi enfeksiyon sayısının 24 milyonu aştığını bildirdi.

Ülkede art arda üç gün, 4.000'den fazla ölüm kaydedildi.

ABD İLE İRTİBAT HALİNDE



DSÖ, ABD'yle aşı bağışı konusunda görüştüğünü duyurdu.