DSÖ'den Gazze'de salgın hastalık uyarısı: "Çocuk felci yayılabilir"

Birleşmiş Milletler kuruluşları geçtiğimiz hafta, Küresel Çocuk Felci Laboratuvar Ağı'nın Gazze Şeridi'ndeki kanalizasyondan toplanan altı örnekte tip-2 poliovirüs bulduğunu açıkladı.

VİRÜS İNSANA BULAŞTI MI?



Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), işgal altındaki Filistin topraklarındaki acil sağlık durumlarından sorumlu başkanı Ayadil Saparbekov, “henüz insan örnekleri toplamadık” diyerek virüsün herhangi birine bulaşıp bulaşmadığının belirsizliğini koruduğunu vurguladı.



Ancak Cenevre'deki gazetecilere video bağlantısıyla yaptığı açıklamada “çok endişeliyim” dedi.

RİSK DEĞERLENDİRMELERİ SÜRÜYOR



Çocuk felci virüsü bağırsakta çoğalır ve dışkı ile kirlenmiş su yoluyla başkalarına geçebilir.



Risk değerlendirmeleri devam ederken Saparbekov, büyük bir insani krizle karşı karşıya kalan Gazze'de herhangi bir hastalığın yayılma ihtimalinden derin endişe duyduğunu dile getirdi.

HEPATİT A YAYILMIŞTI, SIRA ÇOCUK FELCİNDE



Saparbekov, “Gazze'de salgın hastalıkların ortaya çıkmasından son derece endişeliyim,” diyerek geçen yılın sonlarında hepatit A'nın yayıldığının teyit edildiğine işaret etti ve "Şimdi de çocuk felci olabilir" dedi.



DSÖ uzun zamandır ağır hasta ve yaralılar için Gazze'den tıbbi tahliyeye acil ihtiyaç olduğunu vurguluyor.

14 BİN KİŞİ TAHLİYE BEKLİYOR



DSÖ geçtiğimiz aylarda yaklaşık 10 bin kişinin Gazze'den ayrılmayı beklediğini açıklarken, Saparbekov bu sayının “Gazze Şeridi dışında tıbbi tedavi görmesi gerekebilecek 14 bin kişiye kadar” yükseldiğini öne sürdü.

