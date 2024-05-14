DSÖ'den Gazze'deki can kaybı sayısına "tam güven" açıklaması

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 212 gündür devam ederken öldürülen Filistinlilerin sayısı 35 bini aştı. Sayıların düzenli olarak güncellenmesinin ardından İsrailli otoriteler "rakamların güvenilirliğini" sorguladı.



İsrail'in rakamlardaki değişikliği sorgulamasının ardından Dünya Sağlık Örgütü Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın ölü sayısı güncellemelerine "tam güven duyduğunu" açıkladı.

25 BİN KİŞİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ



Filistin Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz hafta Gazze Şeridi'nde can kaybının toplamda 35 bini aştığını duyurdu. Açıklamaya göre toplam kaybın içinde 25 bin kişinin kimliği tam olarak tespit edilebildi.



Cenevre'de düzenlenen basın brifinginde konuşan DSÖ sözcüsü Christian Lindmeier, Sağlık Bakanlığı verilerinde “yanlış bir şey olmadığını” söyleyerek, “Şu anda 25 bin kişinin kimliğinin tespit edilmiş olması ileriye doğru atılmış bir adımdır” dedi.

