DSÖ'den Gazze'deki hastaneler için "acil koruma" çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail'in soykırım yaptığı Gazze'de yoğun saldırı ve abluka altında tuttuğu Nasır ve Emel hastaneleri için "acil koruma" talep etti.

DSÖ, Gazze'deki genel sağlık durumu ile Nasır ve Emel hastanelerine ilişkin sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Gazze'deki sağlık sisteminin çökmek üzere olduğu konusunda uyarı yapılan paylaşımda, "Gazze'de kalan en önemli sevk hastaneleri olan Nasır ve Emel işlevsiz hale gelme riski altında." uyarısı yapıldı.

Paylaşımda, Gazze'nin kuzeyinde halihazırda faaliyet gösteren bir hastane bulunmadığı belirtilerek, Nasır ve Emel hastanelerinin şu anda nüfusun çoğunun yaşadığı Han Yunus bölgesindeki son iki işlevsel kamu hastanesi olduğu, bunlar olmadan insanların kritik sağlık hizmetlerine erişimi kaybedeceği vurgulandı.