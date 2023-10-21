DSÖ'den İsrail'in hastane tehdidine tepki

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Kudüs Hastanesinin tahliyesinin istenmesiyle ilgili rahatsız edici haberler aldıklarını belirtti.



Ghebreyesus, "DSÖ'nün defalarca vurguladığı gibi aşırı kalabalık olan bu hastanelerin hastaları güvenli bir şekilde tahliye etmesi mümkün değil. Hastanelerin hayat kurtarma işlevlerini yerine getirmelerine izin verilmeli. Hastanelerin korunması gerekiyor." ifadelerini kullandı.



DSÖ'nün Doğu Akdeniz Bölge Ofisi, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Kudüs Hastanesinin tahliyesinin istemesine dair endişe verici haberlerin olduğu belirtildi.



Paylaşımda, "Hastane içinde hasta ve yaralılar ile sağlık çalışanları var. Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan yüzlerce kişi de hastanenin bulunduğu alanda sığınacak yer arıyor. Sağlık hizmetlerinin kutsallığına her zaman saygı gösterilmeli." ifadeleri yer aldı.



İSRAİL, KUDÜS HASTANESİ'NİN DERHAL BOŞALTILMASINI İSTEDİ



İsrail'in abluka altındaki Gazze'nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesi'nin "bombalamaya hazırlık olarak" derhal boşaltılmasını istediği bildirilmişti.



Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail işgal güçlerinden Gazze'nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesi'nin bombalanacağı yönünde tehdit alındığı" belirtilmişti.



Açıklamada, "İsrail ordusunun, 400'den fazla hasta ile buraya sığınan 12 bin kişinin bulunduğu Kudüs Hastanesinin acilen boşaltılmasını istediği" kaydedilmişti.



İsrail'in derhal boşaltılmasını istediği Kudüs Hastanesinin yönetimi ve sağlık personeli hastaneyi tahliye etmeyi reddederken, Hamas'a bağlı hükümet, ikinci bir hastane katliamı konusunda uyarmıştı.



Hamas'a bağlı hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf AA muhabirine, Kudüs Hastanesi yönetimi ve sağlık personelinin, hasta ve yaralıların taşınmasının zorluğundan dolayı hastanenin tahliye edilmesini kabul etmediğini söylemişti.