DSÖ'den küresel ısınmaya karşı acil eylem ve cesur taahhüt çağrısı

Extreme weather events are now the new normal - causing unimaginable suffering and devastation. My heart goes out to the people of #Hawaii who are caught in these deadly wildfires.— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) August 10, 2023
The #ClimateCrisis needs urgent action and bold commitments.
Ghebreyesus, eski adı Twitter olan X platformundaki hesabından, ABD'nin Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası'ndaki ormanlık alanda çıkan yangınlar nedeniyle paylaşımda bulundu.
Aşırı hava olaylarının artık yeni normal ve hayal edilemez acılar ile yıkımlara neden olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, "Kalbim, bu ölümcül orman yangınlarına yakalanan Hawaii halkıyla birlikte. İklim krizine karşı acil eylem ve cesur taahhütlere ihtiyaç duyuluyor." ifadelerini kullandı.
Maui Adası'ndaki ormanlık alanda çıkan yangınlar nedeniyle 36 kişi hayatını kaybetmiş, birçok kişi yaralanmış ve çok sayıda mülk zarar görmüştü.
Ada'da çıkan 3 büyük yangın devam ediyor.
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