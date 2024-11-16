DSÖ'den Lübnan'da 12 sağlık görevlisinin öldürülmesine kınama

İsrail'in Lübnan'daki katliamlarına tepkiler sürüyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusunun geçtiğimiz günlerde Lübnan'ın Baalbek kenti yakınlarında gerçekleştirdiği saldırıda 12 sağlık görevlisini öldürmesine tepki gösterdi.

"BUNA SON VERİLMELİ"

Ghebreyesus sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Baalbek'e bağlı Doures köyündeki Lübnan Sivil Savunma Merkezi'ne düzenlenen ve en az 12 sağlık görevlisinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınıyoruz. Merkez büyük hasar gördü. Çatışmalarda sağlık hizmetlerine yönelik saldırılar artık normal hale geliyor. Buna son verilmeli, her yerde!" ifadelerini kullandı.