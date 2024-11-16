DSÖ'den Lübnan'da 12 sağlık görevlisinin öldürülmesine kınama

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusunun Lübnan'ın Baalbek kenti yakınlarındaki saldırısında 12 sağlık görevlisinin öldürülmesini kınadı. Sağlık hizmetlerine yönelik saldırıların artık normal hale geldiğine dikkat çeken yetkili, "Buna son verilmeli." ifadelerini kullandı.

DSÖ'den Lübnan'da 12 sağlık görevlisinin öldürülmesine kınama

İsrail'in 'daki katliamlarına tepkiler sürüyor.

Sağlık Örgütü () Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusunun geçtiğimiz günlerde Lübnan'ın Baalbek kenti yakınlarında gerçekleştirdiği saldırıda 12 sağlık görevlisini öldürmesine tepki gösterdi.

"BUNA SON VERİLMELİ"

Ghebreyesus sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Baalbek'e bağlı Doures köyündeki Lübnan Sivil Savunma Merkezi'ne düzenlenen ve en az 12 sağlık görevlisinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınıyoruz. Merkez büyük hasar gördü. Çatışmalarda sağlık hizmetlerine yönelik saldırılar artık normal hale geliyor. Buna son verilmeli, her yerde!" ifadelerini kullandı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Canan Dağdeviren NTV'ye konuştu: Elektronik sütyen 3 yıl içinde kullanılabilecek

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...