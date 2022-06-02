DSÖ'den maymun çiçeği açıklaması

DSÖ Çiçek Hastalıkları Sekreterliği Başkanı Dr. Rosamund Lewis, hastalığın endemik salgın olarak kabul edildiği Afrika ülkeleri dışında 30'un üzerinde ülkede görüldüğünü, 550'den fazla da doğrulanmış vaka kaydedildiğini söyledi.



Lewis, "Salgının aynı anda birden fazla yerde gerçekleştiği göz önüne alındığında, gördüğümüz şey gerçekten farklı. Böyle bir durum daha önce görülmedi" dedi.



DSÖ'nün salgının kaynağını ve kontrol altına almak için çok geç olup olmadığını bilmediğini söyledi. Lewis, enfekte kişilerin son haftalarda başkalarıyla temas ederek virüsü bulaştırmış olma ihtimali nedeniyle vaka sayılarında artış görmeyi beklediklerini de sözlerine ekledi.



Son olarak Fas'ta ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi.