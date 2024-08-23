DSÖ'den maymun çiçeği aşısı açıklaması: Onaylanmadan satışa çıkacak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), aşı uygulamalarını hızlıca başlatmak adına Gavi ve UNICEF gibi ortaklarının, onaylanmadan önce maymun çiçeği aşılarını satın alabileceğini açıkladı. DSÖ'nün eylül ayında dünya genelinde halihazırda kullanılan aşılara acil durum lisansı vermesi bekleniyor. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, bağışlanan aşıların bir kısmının önümüzdeki hafta Afrika'ya ulaşacağını duyurdu.

DSÖ'den maymun çiçeği aşısı açıklaması: Onaylanmadan satışa çıkacak
Uzmanlar uyarıyor: “Vakalar iki şehirde yoğunlaştı! Yaşlılarda beyne yerleşiyor, maymun çiçeği virüsünden daha büyük bir tehdit”

Uzmanlar uyarıyor: “Vakalar iki şehirde yoğunlaştı! Yaşlılarda beyne yerleşiyor, maymun çiçeği virüsünden daha büyük bir tehdit”

Haberi Görüntüle

Sağlık Örgütü (DSÖ), Gavi ve UNICEF gibi ortaklarının, onaylanmadan önce maymun çiçeği aşılarını satın almaya başlayabileceklerini açıkladı. Bu kararın, Afrika kıtasında hızla yayılan salgınla daha etkili ve hızlı mücadele edebilmek amacıyla alındığı belirtildi.

Geleneksel olarak, düşük gelirli ülkelerin aşı satın almasına yardımcı olan Gavi gibi kuruluşlar, yalnızca DSÖ'den onay aldıktan sonra aşı satın almaya başlayabilir.

KURALLAR GEVŞETİLDİ

DSÖ'nün onayı birkaç hafta içinde geleceği için, aciliyet halinde uygulamaların hızlıca başlaması için kurallar gevşetildi.

Danimarka'nın Bavyera Nordik (BAVA.CO) şirketi tarafından üretilen iki aşı ve Japonya'nın KM Biologics'i dünya çapındaki düzenleyiciler tarafından onaylandı ve 2022'den beri maymun çiçeği için yaygın olarak kullanılıyor.

Sadece ABD'de yaklaşık 1,2 milyon kişi Bavarian Nordic'in aşısını oldu. DSÖ'nün eylül ayında aşılara acil durum lisansı vermesi bekleniyor.

ACİL DURUM LİSANSI VERİLECEK

DSÖ, bu ayın başlarında aşı üreticilerinden onay sürecini hızlandırmak ve eylül ortasına kadar acil lisans vermek amacıyla bilgi sunmalarını istemişti.

Ancak bu hafta aşı üreticilerinden biri olan Bavarian Nordic, bu yıl daha fazla aşı üretmek kuruluşlardan derhal sipariş almaları gerektiğini söyledi.

DÜŞÜK GELİRLİ ÜLKELERDE AŞILAMA

Bu durum, düşük gelirli ülkelerin Covid-19 salgını sırasında olduğu gibi, bir kez daha yüksek gelirli ülkelerden gelen güvencesiz bağışlara güvenmek zorunda kalabileceği endişelerini artırdı.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, bağışlanan mpox aşılarının bir kısmının önümüzdeki hafta Afrika'ya ulaşacağını duyurdu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Ölümden mucize kurtuluş: Duvarla araç arasında sıkıştılar

DÜNYA HABERLERİ

Çin basınından KAAN övgüsü: "Tam bir 5'inci nesil savaş uçağı"

Çin basınından KAAN övgüsü: "Tam bir 5'inci nesil savaş uçağı"

Ölümcül mavi dil hastalığı: Vaka sayıları arttı

Ölümcül mavi dil hastalığı: Vaka sayıları arttı

Lufthansa, Ortadoğu'ya yönelik uçuş iptallerini uzattı

Lufthansa, Ortadoğu'ya yönelik uçuş iptallerini uzattı

Balina yavrusunun kuyruğuna olta ipi dolandı: 24 saatlik operasyondan sonra kurtarıldı

Balina yavrusunun kuyruğuna olta ipi dolandı: 24 saatlik operasyondan sonra kurtarıldı

Dev avları yutan pitonların kalbi nasıl dayanıyor? İnsan hastalıkları için çözüm olabilir!

Dev avları yutan pitonların kalbi nasıl dayanıyor? İnsan hastalıkları için çözüm olabilir!

Hindistan Başbakanı Modi ilk kez Ukrayna'da: Zelenski'ye "barış mesajı" götürdü

Hindistan Başbakanı Modi ilk kez Ukrayna'da: Zelenski'ye "barış mesajı" götürdü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...