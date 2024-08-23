DSÖ'den maymun çiçeği aşısı açıklaması: Onaylanmadan satışa çıkacak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gavi ve UNICEF gibi ortaklarının, onaylanmadan önce maymun çiçeği aşılarını satın almaya başlayabileceklerini açıkladı. Bu kararın, Afrika kıtasında hızla yayılan salgınla daha etkili ve hızlı mücadele edebilmek amacıyla alındığı belirtildi.



Geleneksel olarak, düşük gelirli ülkelerin aşı satın almasına yardımcı olan Gavi gibi kuruluşlar, yalnızca DSÖ'den onay aldıktan sonra aşı satın almaya başlayabilir.

KURALLAR GEVŞETİLDİ



DSÖ'nün onayı birkaç hafta içinde geleceği için, aciliyet halinde uygulamaların hızlıca başlaması için kurallar gevşetildi.



Danimarka'nın Bavyera Nordik (BAVA.CO) şirketi tarafından üretilen iki aşı ve Japonya'nın KM Biologics'i dünya çapındaki düzenleyiciler tarafından onaylandı ve 2022'den beri maymun çiçeği için yaygın olarak kullanılıyor.



Sadece ABD'de yaklaşık 1,2 milyon kişi Bavarian Nordic'in aşısını oldu. DSÖ'nün eylül ayında aşılara acil durum lisansı vermesi bekleniyor.

ACİL DURUM LİSANSI VERİLECEK



DSÖ, bu ayın başlarında aşı üreticilerinden onay sürecini hızlandırmak ve eylül ortasına kadar acil lisans vermek amacıyla bilgi sunmalarını istemişti.



Ancak bu hafta aşı üreticilerinden biri olan Bavarian Nordic, bu yıl daha fazla aşı üretmek kuruluşlardan derhal sipariş almaları gerektiğini söyledi.

DÜŞÜK GELİRLİ ÜLKELERDE AŞILAMA



Bu durum, düşük gelirli ülkelerin Covid-19 salgını sırasında olduğu gibi, bir kez daha yüksek gelirli ülkelerden gelen güvencesiz bağışlara güvenmek zorunda kalabileceği endişelerini artırdı.



Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, bağışlanan mpox aşılarının bir kısmının önümüzdeki hafta Afrika'ya ulaşacağını duyurdu.

