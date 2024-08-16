DSÖ'den maymun çiçeği uyarısı: "Eskisinden daha hızlı yayılıyor"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, M çiçeği virüsüne dair X sosyal medya platformundan mesaj paylaştı.



İsveç'te ilk M çiçeği vakasının tespit edilmesinin, etkilenen ülkelerin virüse birlikte karşı koyması gerektiğinin altını çizdiğini belirtti.



Ghebreyesus, tüm ülkelere gözetimi artırma, veri paylaşma ve bulaşmayı daha iyi anlamak için çalışma çağrısında bulundu.



Ülkeleri, aşı gibi araçları paylaşmaya ve önceki halk sağlığı acil durumlarından alınan dersleri mevcut salgını ele alırken de uygulamaya davet etti.



ESKİSİNDEN DAHA HIZLI YAYILIYOR

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, M çiçeği virüsünün (mpox) eskisinden daha hızlı yayıldığını ve yüksek ölüm oranına sahip olduğunu bildirdi.



Harris, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.



"M çiçeği virüsü eskisinden daha hızlı yayılıyor ve yüksek ölüm oranına sahip" ifadesini kullanan Harris, bunun özellikle bağışıklık sistemi zayıf olanlar ve çocuklar için daha tehlikeli olduğunu belirtti.

TEMAS YOLUYLA YAYILIYOR



Harris, M çiçeği için şu anda belirli bir tedavinin olmadığını ancak destekleyici tedavilerin bu virüse yakalanan hastalar için kullanıldığını kaydetti.



M çiçeği vakalarının temas yoluyla yayıldığını dile getiren Harris, daha fazla yayılmayı önlemek için hasta kişilerin temaslarına dikkat etmesi çağrısında bulundu.



Harris, dün İsveç'te ilk M çiçeği vakasının bildirilmesinin takip sisteminin işe yaradığını gösterdiğine dikkati çekerek, "İsveç, tanımlanan ilk vaka konusunda şeffaf davrandı, diğer ülkeler de bu yolu izlemeli" dedi.

