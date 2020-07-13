DSÖ’den okulların açılmasına ilişkin değerlendirme

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada, hükümetlerin corona virüse karşı alınacak temel önlemleri uygulamadığı takdirde pandeminin çok daha kötüye gidebileceği uyarısı yapıldı. Bununla birlikte DSÖ sözcüsü Ryan, okulların güvenle açılmasının tek yolunun pandemiyi bastırmak olduğunu söyledi.

ntv.com.tr 13.07.2020 - 18:17 | Son Güncelleme : 13.07.2020 - 18:19

DSÖ’den okulların açılmasına ilişkin değerlendirme

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DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, ''Corona virüste zirve noktasına ulaşmadık''

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, ''Corona virüste zirve noktasına ulaşmadık''

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsviçre’nin başkenti Cenevre’de düzenlenen toplantıya video konferans yöntemiyle katıldı.

Ghebreyesus, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Doğrusunu söylemek gerekirse, birçok ülke yanlış yöne saptı, virüs hala bir numaralı düşmanımız olmaya devam ediyor. Eğer temel önlemler uygulanmazsa, pandemi gittikçe kötüleşmeye devam edecek. Ancak bu şekilde olmak zorunda değil” ifadelerini kullandı.

"OKULLARI AÇMAK POLİTİK BİR KARAR OLMAMALI"

DSÖ’nün Sağlık Acil Durumları Programı'nın Yönetici Direktörü Michael J. Ryan ise, pandemi esnasında okulların açılmasını değerlendirdi.

Ryan, “Okulların açılamasının politik bir karar olmamalı. Bu çocuklar için adil değil. Eğer pandemiyi bastırabilirsek, okullar güvenle açılabilir” değerlendirmesini yaptı. Bununla birlikte DSÖ direktörü, Çin’in Hubey eyaletindeki Wuhan kentinde görülen ilk vakayı bulmaya çok yaklaştıklarını açıkladı.

Diğer taraftan dünyada Covid-19 vakalarının sayısı 13 milyonu geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı 573 bine yaklaştı.

OKULLARDA HANGİ ÖNLEMLER ALINACAK?

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