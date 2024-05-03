DSÖ'den olası Refah operasyonu için acil durum planı

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) işgal altındaki Filistin bölgesi temsilcisi Rik Peeperkorn, uzun zamandır ısrarla tekrarlanan Refah'a yönelik kara saldırısı ihtimali ve ardında bölgede sığınan insanların yaşayacakları hakkında açıklamalarda bulundu.



Yetkili, DSÖ'nün potansiyel Refah saldırısı için bir acil durum planı hazırladığını ancak bu planın mevcut koşullarda sadece "yara bandı" işlevi göreceğini aktardı.



Peeperkorn, teşkilatın acil durum planının ölü sayısında önemli bir artışı engellemeye yeterli olmayacağını söyleyerek, "Askeri bir operasyonun yol açacağı beklenen ciddi ek ölüm ve hastalık oranını kesinlikle engellemeyecektir" diye konuştu.

REFAH'A KARA OPERASYONU

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla yaptığı telefon görüşmesinde, Filistinlilerin sığındığı Refah'a bir kara saldırısı yapılmasına karşı olduklarını bir kez daha belirtmişti.

Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah şehri, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu.

İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.