DSÖ’den Ukrayna uyarısı: Acımasız bir dönüm noktası

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rusya’nın Ukrayna’ya yaptığı saldırı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

DSÖ, Rusya'nın son altı hafta içinde Ukrayna'da sağlık tesislerine ve ambulanslar da dahil olmak üzere ulaşım araçlarına 100'den fazla saldırı gerçekleştirdiğini söyledi.

Rusya’nın uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğini söylerken, saldırıları kınadığını bildirdi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, saldırılarda sağlık çalışanları ve hastalar da dahil olmak üzere yaklaşık 73 kişi öldüğünü ve 51 kişi yaralandığını aktardı.

Düzenlediği ortak basın toplantısında Tedros, "Sağlık hizmetlerine yönelik saldırıların devam etmesinden dolayı öfkeliyiz" derken, 100'den fazla saldırıyı "acımasız bir dönüm noktası" olarak nitelendirdi.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Barış ilerlemenin tek yoludur" derken, “Rusya’nın savaşı durdurması için tekrar çağrıda bulunuyorum" diye konuştu.