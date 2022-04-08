DSÖ’den Ukrayna uyarısı: Acımasız bir dönüm noktası

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşta sağlık tesislerine ve ambulanslar da dahil olmak üzere ulaşım araçlarına yönelik 100'den fazla saldırısını kınadı. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, saldırıların uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğini söylerken, 100'den fazla saldırıyı "acımasız bir dönüm noktası" olarak nitelendirdi.

Haberler - ntv.com.tr 08.04.2022 - 10:38

DSÖ’den Ukrayna uyarısı: Acımasız bir dönüm noktası

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Ukrayna'da sağlık merkezlerine yönelik saldırılar 91'e yükseldi

Sağlık Örgütü (DSÖ), Rusya’nın ’ya yaptığı saldırı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

DSÖ, Rusya'nın son altı hafta içinde Ukrayna'da sağlık tesislerine ve ambulanslar da dahil olmak üzere ulaşım araçlarına 100'den fazla saldırı gerçekleştirdiğini söyledi.

Rusya’nın uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğini söylerken, saldırıları kınadığını bildirdi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, saldırılarda sağlık çalışanları ve hastalar da dahil olmak üzere yaklaşık 73 kişi öldüğünü ve 51 kişi yaralandığını aktardı.

Düzenlediği ortak basın toplantısında Tedros, "Sağlık hizmetlerine yönelik saldırıların devam etmesinden dolayı öfkeliyiz" derken, 100'den fazla saldırıyı "acımasız bir dönüm noktası" olarak nitelendirdi.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Barış ilerlemenin tek yoludur" derken, “Rusya’nın savaşı durdurması için tekrar çağrıda bulunuyorum" diye konuştu.

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