DSÖ'den dikkat çeken rapor: "Her 2 dakikada 1 hamile kadın ölüyor"

Dünya Sağlık Örgütü, hamile ölümleriyle ilgili yeni ve dikkat çeken bir rapor yayınladı.



Bu rapora göre hamilelikte gerekli bakımı alamadığı için her iki dakikada bir kadın yaşamını yitiriyor.



2023'te hamileyken veya doğum yaptıktan sonra 6 hafta içinde dünya genelinde 260 bin kadın hayatını kaybetti.

BİR SAATTE 30 HAMİLE KADIN ÖLÜYOR



Bu da günde 712 kadının hayatını kaybettiği anlamına geliyor. Her saat 30 hamile veya yeni doğum yapmış kadın, yeterli bakımı göremediği için ölüyor. Ölümlerin çoğu Sahra Altı Afrika ülkelerinde meydana geliyor.

Dünya Sağlık Örgütü 2030'a kadar hamile ölümlerini her 100 binde 71'e düşürülmesi için belirlenen hedefin çok gerisinde kalındığına dikkat çekti. 2000 yılına göre yüzde 40'lık bir ilerleme kaydedilse de halen her 100 bin hamileden 197'si hayatını kaybediyor.

AFRİKA ÜLKELERİNDE ÖLÜMLER ARTTI



Sahra Altı Afrika ülkelerinde hamilelikte ölümlerde artış görülüyor.



Hamilelikte ölümlerin Amerikan yönetiminin uluslararası yardımlarını kesmesiyle daha da artacağına dikkat çekiliyor.

TRUMP YÖNETİMİ KÜRESEL YARDIMI KESTİ



Trump yönetimi, hamilelik dönemi ve aile planlaması için harcadığı 770 milyon dolarlık uluslararası yardımı kesme kararı almıştı.

Dünya gelende yaklaşık 60 ülke ABD'nin bu yardımlarından faydalanıyordu. Bu ülkelerin çoğu Afrika ve Güney Asya'da yer alıyordu.

