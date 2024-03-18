DSÖ'den Şifa Hastanesi açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, İsrail ordusunun dün gece Gazze'nin en büyük hastanesi Şifa Hastanesi'ne baskın düzenlemesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Ghebreyesus, sosyal medya platformu X'te, "Hastaneler asla savaş alanı olmamalıdır. Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'nin sağlık çalışanlarını, hastaları ve sivilleri tehlikeye atan durumu konusunda son derece endişeliyiz" paylaşımında bulundu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail operasyonunun çok sayıda can kaybına yol açtığını ve şiddetli bir yangına yol açtığını bildirdi.



İsrail ordusu da tesisin üst düzey Hamas komutanları tarafından kullanıldığını ve operasyonun başlama nedeninin bu olduğunu söyledi.