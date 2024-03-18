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DSÖ'den Şifa Hastanesi açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, İsrail'in bölgeye düzenlediği baskının ardından Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi ile ilgili endişelerini dile getirdi.

DSÖ'den Şifa Hastanesi açıklaması
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus

Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, İsrail ordusunun dün gece 'nin en büyük hastanesi Şifa Hastanesi'ne baskın düzenlemesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Ghebreyesus, sosyal medya platformu X'te, "Hastaneler asla savaş alanı olmamalıdır. Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'nin sağlık çalışanlarını, hastaları ve sivilleri tehlikeye atan durumu konusunda son derece endişeliyiz" paylaşımında bulundu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail operasyonunun çok sayıda can kaybına yol açtığını ve şiddetli bir yangına yol açtığını bildirdi.

İsrail ordusu da tesisin üst düzey Hamas komutanları tarafından kullanıldığını ve operasyonun başlama nedeninin bu olduğunu söyledi.

İsrail'den Şifa Hastanesi'ne operasyon

İsrail'den Şifa Hastanesi'ne operasyon

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