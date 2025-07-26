DSÖ'nün Covid-19 temsilcisi David Nabarro hayatını kaybetti

Dünya Sağlık Örgütü'nün 2020'deki salgının ilk aşamalarından bu yana Covid-19 özel temsilcisi olan David Nabarro, 75 yaşında hayatını kaybetti.



Reuters'ın haberine göre, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus Twitter'da "David dünya çapında sağlık konusunda büyük bir savunucuydu ve yaşamı boyunca birçok insana yardım etti. Birçok kişi için bilge ve sevilen bir danışmandı" diye yazdı.



Nabarro aynı zamanda Imperial College London'daki Küresel Sağlıkta Yenilik Enstitüsü'nün eş direktörüydü.



2021'deki pandemi döneminde zengin ülkelerin yoksul ülkelere daha fazla yardım etmesi çağrısında bulunan Nabarro, salgına ilişkin "Mesleki hayatımda daha önce hiç görmediğim bir şey" ifadesini kullanmıştı.



Nabarro 2017 yılında genel direktörlüğüne aday olmuş ve seçimde Ghebreyesus'un ardından ikinci olmuştu.

