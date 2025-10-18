"Dubai Çikolatası" dünyayı nasıl ele geçirdi?

Sosyal medyada son yıllarda birçok ilginç yiyecek viral hale geldi. Ancak hiçbiri “Dubai çikolatası” kadar küresel bir çılgınlık yaratmadı.

TikTok’un keşfettiği bu tatlı, kısa sürede fenomen haline geldi. Influencer’lar ve gurmeler, içi fıstık kreması ve tel kadayıfla dolu bu çikolatanın peşine düşmek için binlerce kilometre yol kat etti, yüzlerce dolar harcadı.

İLGİNİN SIRRI YEŞİL DOLGUDA GİZLİ

Oxford Üniversitesi’nden deneysel psikoloji profesörü Charles Spence’e göre, bu popülerliğin sırrı çikolatanın içindeki “yeşil dolguda" gizli.

2024’te TikTok fenomeni Maria Vehera’nın çikolatayı çıtır çıtır yerken çektiği video kısa sürede milyarlarca izlenmeye ulaştı. Künefeden esinlenen bu çikolata, fıstık kreması, tahin ve tel kadayıfla hazırlanıyor.

ÇOĞU İNSAN İÇİN YABANCI BİR KÜLTÜR

Prof. Spence, çikolatanın yüksek kalorili olmasının da ilgi çekici hale getirdiğini belirtiyor.



Uzmanlara göre çikolatanın cazibesi sadece lezzetinde değil, “egzotik kökeninde” de yatıyor. Pek çok kültür için tamamen yabancı bir yerden geliyor. İnsanlar yeni bir lezzeti ilk keşfeden kişi olmanın sosyal prestijini önemsiyor.