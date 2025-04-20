Dubai çikolatasının faturası: Fıstık kıtlığı başladı, karneyle satılıyor

Sosyal medya platformu TikTok'ta ürün tanıtımı artık ABD ve İran'ın geniş tarım ekonomilerini etkileyecek kadar güçlü.



Kremalı fıstık dolgusuyla doldurulmuş bir çikolata barı, sosyal medya sitesinde paylaşılan videoların ardından inanılmaz derecede popüler hale geldi.

Dubai çikolatası"nın tadını öven ilk görüntü 2023'ün sonunda yayınlandı ve şu ana kadar 120 milyondan fazla kez izlendi.

FISTIK FİYATLARI BİR YIL İÇİNDE UÇTU



İngiliz gazetesi The Guardian'a göre bu akımın sonucu, büyük ölçüde ABD veya İran'da yetiştirilen çiğ fıstık çekirdeklerinin uluslararası bir kıtlığı oldu.

Uzmanlara göre fıstığın yarım kilosu bir yıl içinde 7,65'ten dolardan 10,30 dolara yükseldi.

FISTIK KITLIĞI NASIL BAŞLADI?

Fıstık, dünyanın önde gelen ihracatçısı olan ABD'de geçen yılki zayıf hasat nedeniyle zaten kıtlaşmaya başlamıştı.

Bu ürün normalden daha az üretilmesine rağmen daha kaliteliydi ve bu nedenle büyük ölçüde kabuklu olarak satılıyordu. Bu, çikolata barlarında kullanılan temel çekirdeklerin daha da kıtlaşmasına neden oldu.



Dubai çikolatası çılgınlığı, sütlü çikolata, kadayıf ve fıstık kreması dolgusunu birleştiren bir barın yaratılmasına dayanıyor.

TALEP SEKTÖRÜ ŞOKE ETTİ



Birkaç lüks İngiliz çikolata markasının sahibi olan Prestat Group'un genel müdürü Charles Jandreau, Financial Times'a barlara olan talebin sektörü şaşırttığını söyledi.



Bazı mağazaların aynı anda satılan bar sayısını kısıtladığı ve kotalı satış yaptığı iddia ediliyor. Bu durum ya TikTok kullanıcılarının yadsınamaz etki gücüne ya da çikolatanın gerçek cazibesine işaret ediyor.