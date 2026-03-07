Dubai gökdelene kamikaze İHA'nın parçaları isabet etti

BAE Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'dan gelen füze ve kamikaze İHA saldırılarına müdahale edildiği belirtildi.

Bölgede duyulan patlama seslerinin hava savunma sistemleri ve kamikaze İHA'ların engellenmesinden kaynaklı olduğu ifade edildi.

Hava savunma sistemlerinin füze ve tüm kamikaze İHA'ları imha edip etmediğine dair bilgi verilmedi.

Öte yandan sosyal medyada yer alan görüntülerde, Dubai Marina Kulesi'nin üst katlarından birinde duman yükseldiği görüldü.

Görüntünün sosyal medyada hızla yayılması üzerine Dubai Medya Ofisi yaptığı yazılı açıklamada, saldırıyı doğruladı.

Açıklamada, hava savuma sistemlerinin müdahalesi sonucu kamikaze İHA'nın Dubai Marina Kulesi'nin dış yüzeyinde hasara yol açtığı ve herhangi bir can kaybı veya yaralanma bulunmadığı kaydedildi.