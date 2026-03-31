Dubai Limanı'nda Kuveyt'in petrol tankeri vuruldu. ABD'de petrol fiyatları yükseldi

Kuveyt Petrol Kurumunun sosyal platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ham petrol tankeri Salimi'nin Dubai limanındaki demirleme sahasında İran tarafından saldırıya uğradığı kaydedildi.

Açıklamada, tankerin olay sırasında tam yüklü olduğu, saldırının maddi hasara yol açtığı ve yangına neden olduğu belirtildi.

Petrol tankerinden petrol sızıntısı ihtimali bulunduğu aktarılan açıklamada, saldırı sonucu tanker mürettebatından ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi.

Dubai Hükümeti Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada ise Dubai sularında Kuveyt'e ait bir petrol tankerine insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiği doğrulandı.

Kuveyt petrol tankerindeki yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği, 24 kişilik mürettebatta herhangi bir yaralanma olmadığı ve güvenliklerinin sağlandığı bildirildi.



ABD HAM PETROLÜ YÜKSELDİ



Saldırı düzenlendiği haberi üzerine ABD ham petrol vadeli işlemleri (WTI) varil başına yüzde 2,9 yani 3 dolardan fazla 105,91 dolara yükseldi.



ABD'de benzinin ortalama perakende fiyatı ise, Ağustos 2022'den beri ilk kez galon başına 4 dolar seviyesine ulaştı.