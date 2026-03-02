Dubai'de iftar topu paniği. Garsonlar müşterileri zor sakinleştirdi

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme olarak hedef aldığı Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) tedirginlik sürüyor.

İran saldırılarının hedefi olan Dubai kentinde iftar vakti patlatılan top, restoranda bulunanlar arasında paniğe neden oldu. İran'ın füze ya da dron saldırısı düzenlediğini düşünen müşteriler panikle masalarını terk etti.

Çalışanlar, patlama sesinin iftar için patlatılan toptan geldiğini söyleyerek müşterileri sakinleştirdi.

İran'ın BAE'ye düzenlediği saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 58 kişi de yaralanmıştı.