Dublin uçağı Türkiye üzerinde şiddetli türbülansa girdi: 12 yaralı

Doha-Dublin seferi yapan Katar Havayolları’na ait bir uçak, Türkiye üzerinde seyrettiği sırada türbülansa girdi. Türbülans sırasında uçakta bulunan 12 kişi yaralandı.

Dublin uçağı Türkiye üzerinde şiddetli türbülansa girdi: 12 yaralı

Katar Havayolları’na ait bir uçağın türbülansa girmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

İngiliz Sky televizyonunun haberine göre uçak, Doha- seferini yapıyordu.

, Türkiye üzerinde seyrederken türbülansa girdi.

Türbülans sırasında 6 yolcu ve mürettattan 6 kişi yaralandı.

Uçak, Dublin havalimanına indi. İnişin ardından acil durum ekiplerinin uçağa gittiği bildirildi.

Bir hafta önce Londra-Singapur seferini yapan bir yolcu uçağı türbülansa girmiş, bir yolcu yaşamını yitirmişti.

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