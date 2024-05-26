Dublin uçağı Türkiye üzerinde şiddetli türbülansa girdi: 12 yaralı

Katar Havayolları’na ait bir uçağın türbülansa girmesi sonucu 12 kişi yaralandı.
İngiliz Sky televizyonunun haberine göre uçak, Doha-Dublin seferini yapıyordu.
Uçak, Türkiye üzerinde seyrederken türbülansa girdi.
Türbülans sırasında 6 yolcu ve mürettattan 6 kişi yaralandı.
Uçak, Dublin havalimanına indi. İnişin ardından acil durum ekiplerinin uçağa gittiği bildirildi.
Bir hafta önce Londra-Singapur seferini yapan bir yolcu uçağı türbülansa girmiş, bir yolcu yaşamını yitirmişti.
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