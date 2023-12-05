Dublin'de Filistin bayrağı göndere çekilecek

İrlanda'nın başkenti Dublin'de Filistin bayrağı göndere çekilecek. Belediye meclisindeki önerge oy birliğiyle kabul edildi. Kasım başındaki oylamada talep reddedilmişti.

Dublin'de Filistin bayrağı göndere çekilecek
Dublin'de Gazze'ye destek gösterisi (18 Kasım 2023, Reuters)

İrlanda'daki Dublin Belediye Meclisi, Gazze halkıyla dayanışma amacıyla bayrağının göndere çekilmesini içeren önergeyi oy birliğiyle kabul etti.

Irish Independent gazetesinin haberine göre, dün akşam, kasımın başında meclise sunulup kabul edilmeyen Filistin bayrağının göndere çekilmesini içeren önerge, yapılan oylama sonucu meclisten geçti.

İrlanda-İsrail arasında Emily krizi

İrlanda-İsrail arasında Emily krizi

Haberi Görüntüle

Bağımsız Dublin Belediye Meclisi Üyesi Cieran Perry, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, önergenin oy birliğiyle kabul edildiğini duyurarak, Gazze halkıyla dayanışma için Filistin bayrağının 7 gün boyunca belediye binasında göndere çekileceğini belirtti.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...