Dublin’de protestolar devam ediyor: 23 gözaltı

İrlanda'nın başkenti Dublin'de sığınmacıların barındığı bir otelin önünde düzenlenen gösteriler, üçüncü gecesinde de şiddetle sürdü.



The Guardian gazetesinin haberine göre, güvenlik güçleriyle protestocular arasında çıkan çatışmalarda 23 kişi gözaltına alındı.



POLİSE HAVAİ FİŞEK, TAŞ VE ŞİŞELERLE SALDIRI



Başkentin batısındaki Citywest bölgesinde bulunan tesiste saatler süren gerginlik yaşandı. İrlanda polisi An Garda Síochána mensupları, protestocular tarafından havai fişek, taş ve şişelerle hedef alındı.



Çıkan olaylarda iki polis memuru hastaneye kaldırıldı; memurlardan birinin kafasına şişe isabet ettiği, diğerinin ise omzundan yaralandığı açıklandı.



Gösteriler, pazartesi sabahı 10 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik cinsel saldırı iddiası üzerine başlamıştı.



Çarşamba akşamı yüzlerce kişi, eylemlerini sürdürmek için otelin önünde yeniden toplandı.



Söz konusu saldırı iddiasıyla ilgili olarak 26 yaşındaki bir erkek suçlanarak mahkemeye çıkarıldı. İrlanda yasaları uyarınca, cinsel suç davalarında sanığın kimliği açıklanamıyor.



Şüpheli, salı günü hâkim karşısına çıktı.



Polis yetkilileri, salı gecesi yaşanan "ciddi asayiş olayları" sırasında çok sayıda kişinin gözaltına alındığını duyurmuş ve şiddetin sürmesi halinde "sert bir karşılık" verileceği uyarısında bulunmuştu.



ADALET BAKANI: SORUMLULAR YARGI ÖNÜNE ÇIKARILACAK



İrlanda Adalet Bakanı Jim O’Callaghan, çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Birçok kişi gözaltına alındı, bu sayı artacak" dedi.



Güvenlik güçlerinin "serseri şiddet karşısında profesyonelce davrandığını" belirten O’Callaghan, gözaltına alınanların "kimlikleriyle birlikte yargıya çıkarılacağını ve kararlılıkla cezalandırılacağını" söyledi.



Çarşamba akşamı yerel saatle 19.00 ile 20.00 arasında Citywest kompleksinin önünde toplanan yüzlerce protestocu, yaklaşık 40 üniformalı polisle karşı karşıya geldi.



Protestocuların ilk güvenlik hattını havai fişek ve çeşitli cisimlerle hedef alması üzerine, bölgeye kalkan ve vücut zırhı taşıyan çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.



Çatışmaların tırmandığı sırada kalabalıktan polise cam şişeler, meşaleler, tahta parçaları ve tuğlalar atıldığı bildirildi.



Ayrıca protesto alanına paralel uzanan Saggart tramvay durağında da hasar meydana geldi.



Çevik kuvvet ekipleri, bir süre sonra kalabalığı geri püskürterek protestocuları otelden uzaklaştırdı. Operasyon sırasında bir polis memurunun biber gazından etkilendiği öğrenildi.



Gece ilerledikçe kalabalığın büyük bölümü dağılırken, yerel saatle 22.00 sularında bölgeye sevk edilen takviye ekipler kaçmaya çalışan birkaç kişiyi daha gözaltına aldı.



ÖNCEKİ GECELERDE POLİS ARACI ATEŞE VERİLMİŞTİ



Hafta başında başlayan gösterilerin ilk günü olaysız geçmişti. Ancak salı gecesi çıkan olaylarda bir kadın polis memuru ayağından yaralanmış ve bir polis aracı ateşe verilmişti.



Olayların ardından bölgeyi ziyaret eden İrlanda Polis Teşkilatı Komiseri Justin Kelly, "Olaylara karışan daha fazla kişinin adalet önüne çıkarılmasında kararlıyız" diye konuştu.



Kelly, yaşananları "otel binasına zarar verme ve içeridekileri sindirme niyeti taşıyan şiddet eylemleri" olarak tanımladı.



HÜKÜMET SALDIRILARI KINADI



İrlanda Başbakanı Micheál Martin de polis güçlerine yönelik saldırıları kınayarak, "Şiddetin hiçbir gerekçesi olamaz" ifadesini kullandı.



Gösteriler sırasında İrlanda bayrakları taşıyan bazı grupların göçmen karşıtı sloganlar attığı ve polise taş fırlattığı görüldü.



Güvenlik güçleri, protestocuların at arabaları ve arazi motorlarıyla polis hattını yarmaya çalıştığını ve polis helikopterlerine lazer tuttuğunu açıkladı.