Dublin'de Zelenski ziyareti öncesi askeri dron paniği
05.12.2025 04:42
AA
Hafta başında İrlanda'yı ziyaret eden Ukrayna lideri Zelenski'nin uçağının piste yaklaşma güzergahına menşei belirsiz 4 askeri dronun girdiği ortaya çıktı. Zelenski'nin uçağı birkaç dakika erken inince dronlarla karşılaşmadı.
Resmi ziyaret için pazartesi günü İrlanda'ya giden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin muhtemel bir saldırıdan dakikalarla kurtulduğu ortaya çıktı.
İrlanda'nın The Journal haber sitesine göre, Zelenski'nin uçağı planlanandan birkaç dakika daha erken Dublin Havalimanına indi. Ancak uçağın normal iniş saatinde, uçuşa yasak bölge ilan edilen piste yaklaşma güzergahında 4 dron belirdi.
Uçağın saat 23.00'teki inişinden birkaç dakika sonra yaşanan olayın ardından dronlar, güvenlik amacıyla İrlanda Denizi'nde konuşlu İrlanda donanmasına bağlı gemilerin üzerinde uçtu.
2 SAAT HAVADA KALDILAR
Hükümet yetkilileri, Dublin'in kuzey doğusundaki Howth Head yarımadası yönünden kalktığı tahmin edilen dronların yaklaşık 2 saat havada kaldığını belirtti. Dronların karadan mı yoksa bir deniz aracından mı kalktığını yapılan inceleme sonucunda öğreneceklerini bildiren yetkililer, bu insansız araçların kimin tarafından kontrol edildiğinin ve nereye gittiğinin henüz bilinmediğini ifade etti.
Volodomir Zelenski ile eşi Olena Zelenska'yı Dublin Havalimanı'na İrlanda Başbakanı Micheal Martin karşılamıştı.
HİBRİT SALDIRI İHTİMALİ
Yetkililer, söz konusu dronların büyük, pahalı ve askeri kapasiteye sahip araçlar olduğunu vurgulayarak, bunun hibrit bir saldırı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
Zelenski'yi taşıyan uçağın yaklaşma anını ıskalayan dronların, dikkatleri İrlanda Denizi'nde bulunan William Butler Yeast gemisine çekmek için oraya yöneldiği tahmin eden yetkililer, dronların vurulmaması kararı alındığını da aktardı.
Ayrıca, o sırada denizde bulunan donanma gemilerinde dronları düşürme ya da devre dışı bırakma kabiliyetine sahip araçların olmadığı, o sırada havada devriye yapan İrlanda askeri uçaklarının da müdahalede bulunmadığı belirtildi.
Yetkililer, gemi güvertesinde bulunan personel tarafından dronların fark edildiği bilgisini de paylaşırken, 4 dronun da ayrı kişiler tarafından yönlendirildiğini kaydetti.