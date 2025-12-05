Dublin'de Zelenski ziyareti öncesi askeri dron paniği

HİBRİT SALDIRI İHTİMALİ

Yetkililer, söz konusu dronların büyük, pahalı ve askeri kapasiteye sahip araçlar olduğunu vurgulayarak, bunun hibrit bir saldırı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Zelenski'yi taşıyan uçağın yaklaşma anını ıskalayan dronların, dikkatleri İrlanda Denizi'nde bulunan William Butler Yeast gemisine çekmek için oraya yöneldiği tahmin eden yetkililer, dronların vurulmaması kararı alındığını da aktardı.

Ayrıca, o sırada denizde bulunan donanma gemilerinde dronları düşürme ya da devre dışı bırakma kabiliyetine sahip araçların olmadığı, o sırada havada devriye yapan İrlanda askeri uçaklarının da müdahalede bulunmadığı belirtildi.

Yetkililer, gemi güvertesinde bulunan personel tarafından dronların fark edildiği bilgisini de paylaşırken, 4 dronun da ayrı kişiler tarafından yönlendirildiğini kaydetti.