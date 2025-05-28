“Düğün bombacısına” müebbet hapis cezası

Hindistan’ın Odisha eyaletinde yeni evlenen bir çifte hediye süsü verilmiş bomba gönderen eski okul müdürü cinayetten suçlu bulundu.



56 yaşındaki sanık Punjilal Meher, 2018 yılında, düğününden sadece günler sonra yazılım mühendisi Soumya Sekhar Sahu’nun evine içinde bomba olan bir paket göndermiş, saldırıda Sahu ve büyük halası ölmüş, Sahu’nun eşi Reema ağır yaralanmıştı. O dönemde basına yansıyan haberlerde, dava “düğün bombası” davası olarak aktarılmıştı.



SAVCILIK, İDAM TALEP ETMİŞTİ



BBC’nin haberine göre, mahkeme, karar duruşmasında, sanığı cinayet, cinayete teşebbüs ve patlayıcı kullanma suçlarından mahkum etti. Mahkeme, savcılığın söz konusu eylemin “çirkin bir suç” olduğu değerlendirmesine katılmakla birlikte bunun “çok nadir bir vaka” olduğu, dolayısıyla idam cezasını gerektirdiği değerlendirmesini reddetti.



SALDIRIYI TİTİZLİKLE PLANLAMIŞ



Davaya konu olan olay, 2018 yılında Patnagarh isimli bir kasabada meydana gelmişti. Soumya Sekhar Sahu ve eşi Reema, sadece beş gündür evliydi. Öğle yemeği hazırladıkları sırada evlerine ulaşan paket, Sahu’nun adına gönderilmişti ve bir düğün hediyesi süsü verilmişti. Paket, 230 kilometre ötedeki Raipur’dan gönderiliyordu.

Sahu, paketi açmak için üzerindeki ipi çekti, bunun üzerine mutfakta şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamada Sahu ve 85 yaşındaki büyük halası Jemamani Sahu hayatını kaybetti, 22 yaşındaki Reema ise ağır yaralandı.



Polis, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Sahu’nun annesinin çalıştığı yerel bir kolejin eski müdürü ve öğretmen olan Meher’i gözaltına aldı. Savcıların verdiği bilgiye göre, Meher, mesleki rekabetle bağlantılı kin gütmüş ve saldırıyı da titiz bir şekilde planlamıştı.

Bunun için sahte bir isim ve adres kullanan adam, güvenlik kamerası ya da paket tarama sistemi kullanmayan bir kargo şirketi seçmişti. Bomba, otobüs yoluyla 650 kilometre gitmiş, teslim edilmeden önce pek çok elden geçmişti.



İSİMSİZ MEKTUP, POLİSİ FAİLE GÖTÜRDÜ



Olay hakkında paylaşılan bilgilere göre, nisan ayında yerel polis amirine isimsiz bir mektup gönderilmiş, mektupta bombanın Sharma değil “SK Sinha” adıyla gönderildiği ve şifreli bir şekilde ihanet ve para saiklerinden söz edildiği belirtilmişti.

Bu mektup soruşturmanın seyrini değiştirirken, mektubu gönderen kişinin sadece bombayı gönderen kişinin bilebileceği bilgilere sahip olduğunun ortaya çıkması üzerine polis, mektubu gönderenin şüphelinin kendisi olduğuna inanmaya başlamıştı.

Yakalandıktan sonra önce mektubu göndermeye zorlandığını iddia eden Meher, daha sonra bombayı gönderenin kendisi olduğunu itiraf etti. Meher, olaydan beş yıl sonra görülen karar duruşmasında mahkum edildi.