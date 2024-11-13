Düğün dönüşü katliam gibi kaza: Gelin kurtuldu, 14 kişi öldü

Pakistan'da düğünden dönen bir otobüs feci bir kazaya karıştı.



Ülkenin kuzeyinde bir nehre düşen otobüste bulunan 25 kişiden 14'ü hayatını kaybederken, 10'unun kayıp olduğu aktarıldı. Otobüsten şu an için sadece gelin sağ olarak çıkarılabildi.



Pakistanlı yetkililer, “Gelin hayati tehlikeyi atlattı ve Gilgit'teki bir hastanede tedavi görüyor.” açıklamasında bulundu.



Kaza gerçekleştiğinde şoförün yüksek hız yaptığı tespit edildi.



Damadın ailesi düğün için 500 kilometrelik mesafeden gelmişti ve kaza gerçekleştiğinde evlerine dönüyorlardı.



Güvenlik önlemlerinin gevşek, sürücü eğitiminin zayıf ve ulaşım altyapısının genellikle eskimiş olduğu Pakistan'da yüksek ölümlü trafik kazaları sıkça yaşanıyor.

