Dünya ABD-İran anlaşmasından memnun

ABD ile İran 'ın anlaşmaya vardığının ve barış imzalarının 19 Haziran'da İsviçre'de atılacağının duyurulmasına tüm dünyadan olumlu tepkiler geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "ABD ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz." açıklamaları yaptı.

Arabuluculardan Katar Dışişleri Bakanlığı, Washington ile Tahran arasında imzalanan mutabakat zaptının barışı güçlendirme ve bölgesel ekonomik büyümeyi artırma yolunda önemli bir adım olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de anlaşma için ABD ve İran'ı tebrik etti. Guterres "Çatışmanın barış içerisinde çözülmesine yönelik bir adım atıldığını" belirtti.

AVRUPA'DAN AÇIKLAMALAR

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ise Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün yeniden tesis edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İtalya, Fransa, İngiltere ve Almanya'dan yapılan ortak açıklamada ise İran'ın nükleer konusunda geri adım atması karşılığında yaptırımların kaldırılabileceğinin altı çizildi.