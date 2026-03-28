Dünya ABD ve İsrail'i protesto ediyor

ABD ile İsrail'in İran'a karşı başlattığı ve bir ayı geride bırakan savaşa dünyanın farklı adreslerinden tepkiler yükselmeye devam ediyor.

Yunanistan’da gösterilerin adresi başkent Atina’ydı. Yunanistan Komünist Partisine bağlı İşçi Sendikasının çağrısıyla düzenlenen eyleme katılım yüksek oldu.

Göstericiler, ABD ve İsrail’in İran’a karşı saldırılarını kınayarak "barış" çağrısı yaptı.

"Yunanistan'daki ABD ve NATO Üsleri kapansın” yazılı pankartlar taşı​yan eylemciler, ABD’nin Atina Büyükelçiliği'ne doğru yürüdü.

YEMEN'DE MEYDANLAR DOLDU TAŞTI

Savaşta İsrail'e yönelik ilk füzenin ateşlendiği Yemen'de de her cuma olduğu gibi meydanlar doldu taştı. Başkent Sana'da düzenlenen gösteride İran'a destek mesajları verildi.

Meydanı dolduran kalabalık İsrail ve ABD karşıtı sloganlar attı.

LÜBNAN'DA İSRAİL'E TEPKİ VARDI

Beyrut’taki Hamra Caddesi’nde toplanan göstericiler, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını protesto etmek için mum yaktı.

Göstericiler, İsrail’in saldırılarının sona ermesini istedi ve Hizbullah ile dayanışma mesajı verdi. Gösteride Hizbullah'ın öldürülen lideri Hasan Nasrallah'ın da fotoğrafları taşındı.

İsrail'in Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı ve aralıksız süren saldırılarda bin 100'ü aşkın kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin en az 122'sinin çocuk olduğu belirtiliyor.