Dünya alarma geçti: İran-İsrail gerilimi nasıl sonuçlanacak?

Hamas lideri İsmail Haniye’nin İran’ın başkenti Tahran’da suikast sonucu öldürülmesinin ardından tüm dünyanın gözü İran’ın İsrail’e vereceği cevapta.



İran basını, yaklaşan operasyonun Tel Aviv ve Hayfa gibi İsrail'in derinliklerindeki bölgeleri, stratejik merkezleri ve Haniye'nin öldürülmesinde rol oynayan İsrailli yetkililerin konutlarını hedef alacağını öne sürdü.



Bu haberlerin hemen ardından ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail'i İran'ın olası saldırılarından korumak için Orta Doğu'ya ilave savaş gemileri ve savaş uçakları konuşlandıracağını duyurdu.



Pentagon, füze savunma güçlerinin konuşlandırılmaya hazır olma durumuna getirildiğini belirterek, İsrail'i savunma taahhüdünün "kesin" olduğunu söyledi.



Konuşlandırmaların arasında ilave balistik füze savunma kabiliyetine sahip kruvazörler ve muhriplerin de yer alacağı belirtildi.



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İSRAİL'DE YÜKSEK ALARM DURUMU



Ortadoğu'nun tam ölçekli bir savaşa tehlikeli bir şekilde yakın olduğu konusunda şüphe kalmadı. İsrail yüksek alarmda. Birçok uluslararası havayolu ülkeye uçuşlarını askıya aldı.



İsrailli bakanlar, iletişim altyapısına yönelik bir saldırı ihtimaline karşı bu hafta sonu uydu telefonlarıyla evlerine gönderildi.



Netanyahu, ülkesinin son günlerde düşmanlarına "ezici darbeler" indirdiğini, buna Beyrut'ta Şükür'ün öldürülmesinin de dahil olduğunu söyledi.



İsraillileri uyardı: "Önümüzde zorlu günler var... Her taraftan tehditler duyduk. Her senaryoya hazırlıklıyız."



HAMANEY’DEN ANLAMLI PAYLAŞIM



İran dini lideri Ali Hamaney, önceki gün gece saatlerinde 2023 yılı sonlarında yaptığı “Siyonist rejim gidici” paylaşımını profiline sabitledi.



Hamaney’in bu adımı, özellikle sosyal medyada gün boyu dillendirilen İran’ın İsrail’e saldırıda bulunmasının an meselesi olduğu iddiasını güçlendiren bir gelişme olarak yorumlandı



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İNSANLAR ORTADOĞU'DAN KAÇIYOR



Ülkeler İran’ın muhtemel cevabı dolayısıyla İran ve Lübnan’a dair art arda gelen açıklamalar yayınladı.



Fransa vatandaşlarına mümkün olan en kısa sürede İran’ı terk etmeleri çağrısında bulundu.



ABD, Hollanda, Hindistan, İngiltere, Almanya, İsviçre, İtalya, Yunanistan, Fransa ve Polonya’ya ait hava yolu firmaları, güvenlik gerekçesiyle İsrail ve Lübnan’a uçuşları askıya aldıklarını açıkladı.



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HANİYE NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?



Daily Telegraph gazetesi cumartesi günü, İsrail'in Mossad casusluk teşkilatı tarafından işe alınan İranlı ajanların, Haniye'nin kaldığı binaya bomba yerleştirdiğini bildirdi.



Gazete, iki ajanın Tahran'daki İslam Devrim Muhafızları Ordusu'na ait bir misafirhanenin üç odasına bomba yerleştirdiğini ve bunların yurt dışından patlatıldığını belirtiyor.



New York Times'ın daha önceki haberinde, bombaların iki ay önce binaya gizlice yerleştirildiği öne sürülmüştü.