Dünya alarma geçti: İran-İsrail gerilimi nasıl sonuçlanacak?

Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasının ardından Ortadoğu'da gerilim bir kez daha tırmandı. Haniye’nin intikamını almak konusunda kararlı olan İran’ın bu kez daha etkili bir şekilde İsrail’e misilleme saldırısında bulunacağı iddia ediliyor. İsrail'in en büyük müttefiki ABD ise, İran tehdidine karşı bölgedeki varlığını artırma kararı aldı. Bir numaralı müttefikinin güvenliğini sağlamak isteyen ABD, bölgeye yeni savaş gemileri ve uçaklar sevk ediyor. Peki tırmanan gerilimin doğuracağı muhtemel sonuçlar neler? Yükselen tansiyon ve art arda gelen misillemeler ne anlama geliyor? Bölgesel bir savaş kapıda mı?

Dünya alarma geçti: İran-İsrail gerilimi nasıl sonuçlanacak?

Hamas lideri İsmail Haniye’nin ’ın başkenti Tahran’da suikast sonucu öldürülmesinin ardından tüm dünyanın gözü ’ın ’e vereceği cevapta.

İran basını, yaklaşan operasyonun Tel Aviv ve Hayfa gibi 'in derinliklerindeki bölgeleri, stratejik merkezleri ve Haniye'nin öldürülmesinde rol oynayan İsrailli yetkililerin konutlarını hedef alacağını öne sürdü.

Bu haberlerin hemen ardından ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail'i İran'ın olası saldırılarından korumak için Orta Doğu'ya ilave savaş gemileri ve savaş uçakları konuşlandıracağını duyurdu.

Pentagon, füze savunma güçlerinin konuşlandırılmaya hazır olma durumuna getirildiğini belirterek, İsrail'i savunma taahhüdünün "kesin" olduğunu söyledi.

Konuşlandırmaların arasında ilave balistik füze savunma kabiliyetine sahip kruvazörler ve muhriplerin de yer alacağı belirtildi.

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İSRAİL'DE YÜKSEK ALARM DURUMU

Ortadoğu'nun tam ölçekli bir savaşa tehlikeli bir şekilde yakın olduğu konusunda şüphe kalmadı. yüksek alarmda. Birçok uluslararası havayolu ülkeye uçuşlarını askıya aldı.

İsrailli bakanlar, iletişim altyapısına yönelik bir saldırı ihtimaline karşı bu hafta sonu uydu telefonlarıyla evlerine gönderildi.

Netanyahu, ülkesinin son günlerde düşmanlarına "ezici darbeler" indirdiğini, buna Beyrut'ta Şükür'ün öldürülmesinin de dahil olduğunu söyledi.

İsraillileri uyardı: "Önümüzde zorlu günler var... Her taraftan tehditler duyduk. Her senaryoya hazırlıklıyız."

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HAMANEY’DEN ANLAMLI PAYLAŞIM

dini lideri Ali Hamaney, önceki gün gece saatlerinde 2023 yılı sonlarında yaptığı “Siyonist rejim gidici” paylaşımını profiline sabitledi.

Hamaney’in bu adımı, özellikle sosyal medyada gün boyu dillendirilen ’ın ’e saldırıda bulunmasının an meselesi olduğu iddiasını güçlendiren bir gelişme olarak yorumlandı

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İNSANLAR ORTADOĞU'DAN KAÇIYOR

Ülkeler ’ın muhtemel cevabı dolayısıyla ve Lübnan’a dair art arda gelen açıklamalar yayınladı.

Fransa vatandaşlarına mümkün olan en kısa sürede İran’ı terk etmeleri çağrısında bulundu.

ABD, Hollanda, Hindistan, İngiltere, Almanya, İsviçre, İtalya, Yunanistan, Fransa ve Polonya’ya ait hava yolu firmaları, güvenlik gerekçesiyle ve Lübnan’a uçuşları askıya aldıklarını açıkladı.

Hamas lideri Haniye'nin öldürülmesine dünyadan tepkiler

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HANİYE NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Daily Telegraph gazetesi cumartesi günü, 'in Mossad casusluk teşkilatı tarafından işe alınan İranlı ajanların, Haniye'nin kaldığı binaya bomba yerleştirdiğini bildirdi.

Gazete, iki ajanın Tahran'daki İslam Devrim Muhafızları Ordusu'na ait bir misafirhanenin üç odasına bomba yerleştirdiğini ve bunların yurt dışından patlatıldığını belirtiyor.

New York Times'ın daha önceki haberinde, bombaların iki ay önce binaya gizlice yerleştirildiği öne sürülmüştü.

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