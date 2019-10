Türkiye'nin "Barış Pınarı" harekatı dünyanın gündemindeki yerini koruyor. Amerikan basınında, ABD Başkanı Donald Trump'ın kararına tepkiler sürüyor.



New York Times gazetesinde, Trump'ın kararını mercek altına alan bir makale yayımlandı. ABD Başkanı Trump'ın bugüne kadarki en riskli ulusal güvenlik kararını vermiş olabileceği yorumunda bulunuldu.



Trump'ın yabancı devlet adamlarına, bürokratlardan, diplomatlardan, askerlerden ve istihbarat yetkililerinden daha fazla güvendiği değerlendirmesi yapıldı.



Gazete, Savunma Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı arasında, uluslararası krizlerin çözümünde uzun süredir farklılık gözlendiğini yazdı. Harekatın bu farklılığa yeni bir boyut kazandırdığı belirtildi.



New York Times'a göre üst düzey askeri yetkililer, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu Türkiye ile pazarlıkta çok pasif kaldığını düşünüyor.



İngiliz The Guardian gazetesi ise, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye politikasını mercek altına aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Batı'dan ziyade Rusya ve İran'ın atacağı adımlarla ilgilendiği yorumu yapıldı. Tahran ve Moskova'nın, Trump'ın düşüncesizce davranışının yarattığı koastan doğacak fırsatlara odaklandığı ileri sürüldü.



The Guardian'a göre Putin, Suriye savaşına müdahil olduğu 2015'ten bu yana siyasi süreci Batı'dan uzaklaştırmaya çabalıyor. Rusya liderinin, Türkiye, Şam yönetimi ve Suriyeli Kürtler arasında bir anlaşma sağlarsa bunun "yüzyılın anlaşması" olacağı yorumu yapıldı.



Fransız gazeteleri de harekata geniş yer ayırdı. Le Monde da, "The Guardian" gibi, "Moskova'nın, Türkiye'nin harekatından çıkar sağlama peşinde" olduğunu yazdı. "Moskova, Suriye krizinin çözümündeki baskın konumunu daha da güçlendirerek Şam yönetimi ile Kürtlerin yakınlaşmasını sağlamayı düşünüyor" değerlendirmesi yapıldı.



Fransız Le Figaro gazetesi ise, bir Fransız diplomatın sözlerini aktardı. Diplomat, "Erdoğan, Putin gibi oyunun kartlarını yeniden karmak istiyor. Dünyanın değiştiğini ve bu dünyayı yöneten antlaşmaların zamanını doldurduğunu düşünüyor" dedi.



Fransız Le Parisien gazetesi de, Türkiye'nin operasyonu sürdürmekte kararlı olduğunu değerlendirmesinde bulundu.