ABD'li ünlü gazeteci David Ignatius Washington Post'taki köşesinde, Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı için kaleme aldığı yazının başlığında "Cemal Kaşıkçı gerçeği söylemeyi tercih etti" başlığını kullandı.



Ignatius, Washington Post'taki köşesinde, 15 yıldır tanıdığı gazeteciyi anlattı. Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda kaybolmasının şok etkisi yarattığını yazdı.



Ignatius'a göre, Suudi muhalif gazeteci Kaşıkçı, bitmek bilmez merakı olan, uzlaşmayı reddeden bir isimdi.



Usta gazeteci meslektaşı Kaşıkçı için "her zaman yetkilileri rahatsız eden tarzda bir gazeteci olmuştur" ifadesini kullandı.



İngiliz The Guardian gazetesinde çıkan haberde de muhalif gazetecinin kaybolmasının Suudiler üzerindeki baskıyı artırdığı belirtildi. Uluslarası soruşturma çağrıları yapıldığına dikkati çeken, The Guardian Riyad'ın devlet destekli cinayetle suçlandığına vurgu yapıldı.



Cemal Kaşıkçı iddialarıyla ilgili Arap basını da ikiye bölündü. Katar merkezli El Cezire televizyonu ile El Şark gazetesi konuya geniş yer ayırdı. Haber, internet sitelerinin manşetlerine taşındı.



Suudi Haber Ajansı ise yetkililerin suçlamaları reddeden açıklamalarını haber yaptı. Suudi basını da suçlamaları yayınladı.



Arap dünyasının geri kalanında da çoğu medya kuruluşu gelişmeleri yorum katmadan, yalnızca ellerindeki kısıtlı bilgiyi paylaşarak verdi.



Kuveyt ve Bahreyn medyası bu gelişmeyi tamamen görmezden gelirken, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki medya kuruluşları ise çoğunlukla Suudi Arabistan'ın açıklamasını öne çıkardı.

