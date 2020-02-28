Dünya basını İdlib saldırısına geniş yer ayırdı

İdlib'de 33 Türk askerinin şehit olduğu saldırı dış basında geniş yer buldu.



İngiliz Daily Telegraph gazetesi, "Suriye’nin kuzeyinde hava saldırısı Türk askeri gücünü vurdu" başlığını attı. Gazete, "Saldırı zaten gergin olan Moskova-Ankara ilişkilerini riske attı" ifadesini kullandı.



Guardian gazetesi de Türkiye-Rusya ilişkilerinin aralarında ticari, enerji ve savunma bağları olsa da ciddi bir sınavdan geçtiğini yazdı.



İngiliz yayın kuruluşu BBC, İdlib’deki durumu Ortadoğu dışında derin etkileri olacak patlamaya hazır bir barut fıçısına benzetti.



Financial Times gazetesi ise 33 askerin şehit olmasını, "Türkiye’nin Suriye’de en ölümcül günü" başlığıyla duyurdu. Gazete, saldırının Türkiye’yi Suriye rejimi ve Rus müttefiklerine karşı topyekün bir çatışmaya itme riski taşıdığını da belirtti.



Saldırı Fransız basınında da yer aldı. Le Monde gazetesi, "Türkiye tarafından desteklenen Suriyeli muhalifler ile Rusya tarafından omuzlanan Esad güçlerini şubat başından bu yana karşı karşıya getiren çatışmalarda ciddi bir tırmanış yaşanıyor" ifadesini kullandı.



Le Figaro gazetesi ise, Rusya ve Türkiye'nin İdlib'de çatışmanın eşiğinde olduğunu yazdı. Gazete çatışmaların tırmanışa geçeceğine yönelik kaygı duyulduğunu da belirtti.

