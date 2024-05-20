Dünya bayraklarında neden mor renk tercih edilmez?

Mor pigment, tarih boyunca elde edilmesi en zor ve pahalı renklerden biri olmuştur. Antik dönemlerde mor boya, yalnızca Akdeniz'de yaşayan belirli türdeki deniz salyangozlarından (murex) elde ediliyordu.



Tek bir gram boya üretmek için yaklaşık 10 bin salyangoz gerektiği dönemde mor boya elde etmek zahmetli ve maliyetliydi. Bu nedenle, mor renk genellikle kraliyet ve asaletle özdeşleştirildi.

Bütün bunlar bir araya gelince mor boya o dönem dünyadaki en değerli maddelerden biri haline geldi.



Boyanın zenginlik ve güçle olan ilişkisi, onu tüm antik dünyada Kraliyet rengi haline getirdi.

Hatta bazı Roma imparatorları, başkalarının mor giysiler giymesini yasaklayan yasalar bile çıkardı.