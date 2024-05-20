Dünya bayraklarında neden mor renk tercih edilmez?

Bazı bayraklar son derece renkli görünse de ulusal bayrakların neredeyse hiçbirinde göremeyeceğiniz bir renk var. Geçmişten günümüze dünyadaki 195 ülkenin sadece üçünün bayrağında bulunan mor rengin, nadir bulunma sebebi bir deniz salyangozunun fahiş fiyatına kadar uzanıyor.

Dünya bayraklarında neden mor renk tercih edilmez?

Mor pigment, tarih boyunca elde edilmesi en zor ve pahalı renklerden biri olmuştur. Antik dönemlerde mor boya, yalnızca Akdeniz'de yaşayan belirli türdeki deniz salyangozlarından (murex) elde ediliyordu.

Tek bir gram boya üretmek için yaklaşık 10 bin salyangoz gerektiği dönemde mor boya elde etmek zahmetli ve maliyetliydi. Bu nedenle, mor renk genellikle kraliyet ve asaletle özdeşleştirildi.

Bütün bunlar bir araya gelince mor boya o dönem dünyadaki en değerli maddelerden biri haline geldi.

Boyanın zenginlik ve güçle olan ilişkisi, onu tüm antik dünyada Kraliyet rengi haline getirdi.

Hatta bazı Roma imparatorları, başkalarının mor giysiler giymesini yasaklayan yasalar bile çıkardı.

Dünya bayraklarında neden mor renk tercih edilmez? - 1 Dominika, mor rengi kullanan iki bayraktan biridir.  Bayrağın üzerinde bulunan mor Papağan Sisserou Dominika’nın ulusal kuşu olarak biliniyor.

YALNIZCA 2 ÜLKE BAYRAĞINDA MOR RENK VAR 

Bugünlerde mor rengin elde edilmesi için daha ucuz alternatifler bulunuyor ama yine de tüm dünyada sadece iki ülke bayrağında çok az miktarda mor renk yer alıyor. 

Bu iki ülke, mor bir Sisserou papağanının bulunduğu küçük ada ülkesi Dominika ve gökkuşağında az miktarda morun bulunduğu Nikaragua'dır.

Dünya bayraklarında neden mor renk tercih edilmez? - 2 Nikaragua, bayrağındaki gökkuşağında küçük bir mor renk yer alıyor.

Tarihsel olarak İkinci Cumhuriyeti'nin bayrağı da büyük bir mor panele sahipti ancak bu yalnızca 1931 ile 1971 arasında kullanıldı.

Mor rengin yer aldığı modern bayrakların her ikisi de oldukça yakın zamanda kabul edildi, bu da onların gelenekten kopuşu olarak yorumlanabilir.

Dünya bayraklarında neden mor renk tercih edilmez? - 3 İspanya Cumhuriyeti 1931 ile 1971 yılları arasında mor şerit kullanmıştı.

Mor rengin yüksek maliyeti, bu rengin geniş bir şekilde kullanılmasını engelledi. Bunun sonucunda, morun bayraklarda yer alması da nadir bir durum haline geldi.

Bayraklar, ulusların tarihini, kültürünü ve değerlerini yansıtırken, genellikle kırmızı, beyaz, mavi ve yeşil gibi daha yaygın renkler tercih edilmiştir. Mor rengin simgesel anlamı bazı kültürlerde önemli olsa da, çoğu ulusun tarihsel ve kültürel simgeleri bu renklerle ifade edilmiştir.

Sonuç olarak, mor rengin bayraklarda nadiren kullanılmasının başlıca nedenleri arasında tarihsel pigment maliyeti, yaygın kullanım azlığı ve geleneksel simgesel anlamlar yer almaktadır.

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