Dünya bu teoriyi konuşuyor! Trump zaman yolcusu mu?

1886 yılında Ingersoll Lockwood adlı bir yazar "Barron Trump'ın Muhteşem Yeraltı Yolculuğu" adlı bir kitap yayınladı.



İlginç olan nokta şu ki kitabın ana karakteri Barron Trump, Donald Trump'ın oğlu ile tam olarak aynı ismi taşıyor.



Hikayede genç "Barron Trump" çılgın maceralara atılıyor, gizli boyutları keşfediyor ve zamanda yolculuk yapıyor. Kitaptaki Barron Trump’ın sınırsız bir hayal gücüne sahip olduğu, bu nedenle alıştığı lüks hayattan sıkıldığı belirtiliyor.

"DON" KARAKTERİ TARAFINDAN YÖNETİLİYOR



Ayrıca, Barron isimli karakter, "Don" (Donald) adında gizemli bir karakter tarafından yönlendiriliyor.



Peki Barron Trump, babası "Don" ile boyutlar arasında gidip gelen modern zaman yolcumuz mu?

Lockwood, Barron Trump'ın Muhteşem Yeraltı Yolculuğu'nun ardından 1896'da "Son Başkan" adlı başka bir kitap daha yayınladı.

DEVAM KİTABI VE SORU İŞARETLERİ: SON BAŞKAN



Hikaye, New York şehrinde, yeni başkan seçilen bir siyasiye karşı isyan eden insanların olduğu kaotik bir sahneyle başlıyor.



Son Başkan isimli kitapta, günümüzde Trump Tower’ın yer aldığı New York’taki 5’inci caddede yaşayan zengin bir adamın başkanlık için yarıştığı ama kimsenin onun kazanmasını beklemediği anlatılıyor.



Peki ya Trump gerçekten bir zaman yolcusu mu? Muhtemelen hayır. Tesadüfler kesinlikle ürkütücü, ancak çoğu tarihçi bunların sadece garip paralellikler olduğunu, gerçek hayatta zaman yolcusu bir Barron'un kanıtı olmadığını söylüyor.