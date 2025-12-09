"Dünya çapında gazetecilerin en büyük düşmanı İsrail"

Paris merkezli Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü yıllık raporunu yayınladı. Bu yıl dünya genelinde öldürülen gazetecilerin toplam sayısının 67'ye ulaştığını ve bunun geçen yıla göre fazla olduğunu açıkladı.

Aralık 2024'ten itibaren 12 aylık dönemdeki ölümleri belgeleyen raporunda, İsrail güçlerinin toplamın yüzde 43'ünü oluşturduğunu aktardı. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütünün verilerine göre, Ekim 2023'te Gazze'de çatışmaların başlamasından bu yana toplamda yaklaşık 220 gazeteci hayatını kaybetti ve bu da İsrail'i üç yıldır üst üste dünya çapında en fazla gazeteci öldüren ülke haline getirdi.

Yabancı gazeteciler, medya grupları ve basın özgürlüğü örgütlerinin erişim çağrılarına rağmen, İsrail ordusu tarafından düzenlenen sıkı kontrollü turlar dışında Gazze'ye seyahat edemiyor.