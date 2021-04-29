Dünya, Covid-19 aşılarına 2025'e kadar 157 milyar dolar harcayacak

Sağlık sektöründe veri hizmeti sağlayan ABD menşeli IQVIA Holdings, corona virüs aşı raporu yayımladı.

Rapora göre, 2025'e kadar dünya genelinde yeni tip corona virüs aşıları için 157 milyar dolar harcanacak.

Raporda, 2022'nin sonuna kadar dünya nüfusunun yüzde 70'inin aşılanması ve aşı harcamalarının bu yıl itibarıyla 54 milyar doları bulması bekleniyor.



Dünya genelinde ilk Covid-19 aşılarından sonra mevcut aşıların etki süreleri dikkate alınarak yapılan hesaplamalara göre, 2 yılda bir ek aşı uygulamasının gerekebileceği belirtildi.

9 İLA 12 AY ARASINDA EK BİR AŞI GEREKEBİLİR

Artan rekabet ve üretim hacminin, aşı fiyatlarını düşürmesiyle 2025'te dünya genelinde aşı harcamalarının 11 milyar dolar seviyesine gerileyeceği kaydedildi.



Ay başında açıklama yapan bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD'de ilk tam aşılar tamamlandıktan sonra 9 ila 12 ay arasında bir ek aşıya ihtiyaç duyulması halinde hazırlıklı olacaklarını duyurmuştu. ABD'li Covid-19 aşı üreticisi Pfizer da 12 aylık süre içinde ek bir aşının yapılması gerekebileceğini açıklamıştı.