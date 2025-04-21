Dünya devleri sıraya girmişti: Trump’a rekor bağış

ABD Başkanı Donald Trump’ın ocak ayında ikinci kez göreve gelmesi dolayısıyla yapılan bağışların rekor kırdığı açıklandı. Federal Seçim Komisyonu’nun (FEC) 20 Nisan Pazar günü paylaştığı bilgiye göre, Trump ve yardımcısı JD Vance’in Göreve Başlama Komitesi’ne yapılan bağış miktarı, 239 milyon dolar oldu. Bu, Trump’ın ilk başkanlık döneminde toplanan bağış miktarının iki katından fazla.



Trump ve Vance’in göreve başlamasının öncesinde söz konusu komiteye bağış yapanlar arasında Airbnb, McDonald's, Microsoft, Amazon, Meta ve JP Morgan Chase gibi dünya devleri vardı. Bu şirketlerin her biri komiteye en az 1 milyon dolar bağışta bulunmuştu. Yapay zeka uygulaması ChatGPT’yi geliştiren OpenAI CEO’su Sam Altman de teknoloji devlerinin tepe yöneticilerinin katıldığı 20 Ocak’taki yemin töreni için 1 milyon dolar bağışlamıştı.



İLK DÖNEMİNDEKİ BAĞIŞLARI İKİYE KATLADI



Trump’ın Ocak 2017’de yapılan ilk yemin törenini kutlamak üzere yapılacak etkinlikler için yapılan bağış miktarı 107 milyon dolar seviyesindeydi. Trump’ın ikinci başkanlık döneminin resmen başlaması öncesi toplanan bağış miktarı, ABD’nin eski başkanlarını da geride bıraktı. Trump’ın selefi Demokrat Partili Joe Biden’ın 2021 yılında yapılan yemin töreni için toplanan bağış miktarı yaklaşık 61 milyon dolar olmuştu.



ABD’deki göreve başlama komiteleri, kanunen 200 dolar ve üzerindeki her bağışın detaylarını rapor etmekle yükümlü. Söz konusu fona yabancı ülke vatandaşlarının bağışta bulunması ise yasak.



Trump’ın ocak ayında yapılan yemin törenine çok sayıda milyarder de katılmıştı. Sosyal medyada yapılan bazı yorumlarda, bu isimlerin toplam değerinin 1 trilyon dolar düzeyinde olduğu, bunun da İsviçre’nin gayri safi yurtiçi hasılasına yakın bir meblağ olduğu belirtilmişti.



Trump’ın yemin törenine katılan milyarderler arasında aynı zamanda Trump’ın danışmanlarından olan dünyanın en zengin ismi Elon Musk’ın yanı sıra Amazon CEO’su Jeff Bezos, Meta’nın kurucusu Mark Zuckerberg, Google’ın tepe yöneticisi Sundar Pichai, Apple’ın patronu Tim Cook yer almıştı.

