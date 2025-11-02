Dünya eriyor: Alpler ve Kafkasya için korkutan uyarı

Dünyanın en büyük buz kütlelerinden Antarktika, her yıl ortalama 135 milyar ton, Grönland ise yaklaşık 266 milyar ton buz kaybediyor. Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü İnşaat, Çevre ve Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Matthias Huss, buzul erimelerine dair kritik eşikleri ve küresel ısınmanın hızlanan erimelere olan etkisini değerlendirdi. Dünyanın buzul tabakasındaki değişimin ana sebebinin iklim koşullarıyla doğrudan bağlantılı olduğuna işaret eden Huss, son yüzyılda yaşanan değişimlerin ana nedeninin insan faaliyetleri sonucu artan ısınma olduğunu söyledi. EN KRİTİK BÖLGELER Huss, dünya genelinde buzulların erime hızının, 2010-2020 yıllarında bir önceki 10 yıllık döneme göre yaklaşık yüzde 36 arttığını belirtti. Huss, Avrupa Alpleri, Kafkasya ve Rocky Dağları gibi görece küçük buzullara sahip bölgelerin nispeten en hızlı kayıp yaşadığına dikkat çekerek, toplam buz kaybı açısından Alaska, Patagonya gibi bölgelerin en kritik konumda olduğunu söyledi.

2100'E KADAR YÜZDE 41'E ÇIKABİLİR



Gelecekte, iklimin nasıl değişeceğine bağlı olarak buzulların daha da büyük ölçüde geri çekilmesinin beklendiğini belirten Huss, "Dünya genelinde, 2100'e kadar mevcut buzların yüzde 26-41'inin kaybolacağı öngörülüyor ve uzun vadede bu oran daha da artabilir. Bölgesel olarak ise örneğin Avrupa Alpleri ve Kafkasya Dağlarında bazı senaryolarda tüm buzulların tamamen yok olacağı tahmin ediliyor." dedi.



Huss, buzulların erimesinin en önemli etkisinin, küresel deniz seviyelerinin yükselmesi olduğunun altını çizerek, şunları ekledi: "2100 yılına gelindiğinde en az 1 metre deniz seviyesi yükselmesi bekleniyor. Bu durum kıyı bölgelerinde yaşayan milyarlarca insanı tehdit ediyor."



Buzul erimelerinin ayrıca okyanus ekosistemlerinde de farklı etkileri olabileceğini ifade eden Huss, özellikle kıyılara taşınan tortu ve besin maddelerinin erimeyle birlikte değişiminin kritik olabileceğini kaydetti.



Huss, küresel karbon emisyonlarının sınırlanmasının atılacak en önemli adım olduğunu belirtti.