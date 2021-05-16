Dünya genelinde 1 milyar 450 milyondan fazla doz Covid-19 aşısı yapıldı

Covid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 392 milyon 990 bin doz ile dünyada en fazla aşı yapılan ülke olurken, onu 270 milyon 830 bin ile ABD, 181 milyon 540 bin ile Hindistan, 56 milyon 20 bin ile İngiltere, 52 milyon 640 bin ile Brezilya, 39 milyon 410 bin ile Almanya, 28 milyon 470 bin ile Fransa, 27 milyon 10 bin ile İtalya, 25 milyon 788 bin ile Türkiye, 23 milyon 860 bin ile Rusya, 22 milyon 620 bin ile Endonezya, 22 milyon 410 bin ile Meksika, 21 milyon 680 bin ile İspanya, 18 milyon 10 bin ile Kanada, 16 milyon 560 bin ile Şili, 15 milyon 780 bin ile Polonya, 11 milyon 450 bin ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 11 milyon 420 bin ile Suudi Arabistan, 10 milyon 670 bin ile Fas ve 10 milyon 530 bin ile İsrail izledi.



Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke Seyşeller olurken, uygulanan doz sayısının ülke nüfusunu aştığı ülkede her 100 kişiye düşen doz sayısı 133.



Bu ülkeyi 121,63 doz ile İsrail, 115,75 ile BAE, 114,23 ile San Marino, 95,31 ile Malta, 86,65 ile Şili, 85,59 ile Bahreyn, 82,52 ile İngiltere, 81,99 ile Maldivler, 80,98 ile ABD, 74,65 ile Macaristan, 73,56 ile Moğolistan, 69,49 ile Katar, 66,09 ile Monako, 65,67 ile Uruguay, 62,46 ile Butan, 59,7 ile İzlanda ve 59,1 ile Sırbistan izledi.



TÜRKİYE EN ÇOK AŞI YAPILAN 9. ÜLKE

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 25 milyon 788 bin 307 doz Covid-19 aşısı yapıldı.



Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer alırken, her 100 kişiye düşen aşı sayısı 30,46 oldu. 14 milyon 956 bin 282 kişiye ilk doz, 10 milyon 832 bin 25 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.



Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Covid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.



Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 163 milyon 258 bini aşarken, virüs nedeniyle 3 milyon 385 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.



CORONA VİRÜS DÜNYAYA BÖYLE YAYILDI