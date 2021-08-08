Dünya genelinde 4 milyar 430 milyon dozdan fazla Covid-19 aşısı yapıldı

Dünya genelinde yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı uygulanan aşı, 4 milyar 430 milyon dozu geçti.



Covid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 770 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 506 milyon 810 bin ile Hindistan, 350 milyon 630 bin ile ABD, 151 milyon 710 bin ile Brezilya, 99 milyon 650 bin ile Japonya, 94 milyon 680 bin ile Almanya izledi.



TÜRKİYE, EN ÇOK AŞI YAPILAN 9. ÜLKE



Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 76 milyon 64 bin 634 doz aşı yapıldı.



Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer aldı. Ülke genelinde 41 milyon 736 bin 106 kişiye ilk doz, 28 milyon 797 bin 925 kişiye ikinci doz aşı uygulandı.



Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Covid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.



Dünya genelinde vaka sayısı 203 milyon 106 bini aştı, virüs nedeniyle 4 milyon 303 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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