Dünya genelinde bu yıl 94 gazeteci öldürüldü

Dünya çapında gazetecileri temsil eden Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), bu yıl öldürülen gazetecilerin sayısını açıkladı.

Federasyon tarafından yayınlanan raporda görev başında öldürülen gazeteci sayısının endişe verici olduğu ifade edilerek, 2023 yılının 30 yıldan fazla bir süredir çatışmalarda ölen gazeteci sayısının en fazla olduğu yıl olduğu belirtildi.

Gazeteciler Federasyonu, bu yıl şu ana kadar 9’u kadın 94 gazeteci ve medya çalışanının öldürüldüğünü, en az 393 gazetecinin gözaltına alındığını veya tutuklandığını açıkladı.

GAZZE'DE GÜNDE BİRDEN FAZLA GAZETECİ ÖLÜYOR



Raporda belirtilen gazetecilerden 68’inin Gazze Şeridi ve İsrail’deki çatışmalarda öldürüldüğü, bu verinin bu yıl öldürülen gazeteci sayısının yüzde 72’isini oluşturduğu vurgulandı. Gazze’de 7 Ekim'den bu yana günde birden fazla gazetecinin hayatını kaybettiği vurgulanan raporda, "Gazze'deki savaş, IFJ'nin 1990’da görev sırasında öldürülen gazetecilerin sayısını kayıt altına almaya başlamasından bu yana gazeteciler için en ölümcül çatışma oldu” ifadesine yer verildi.

UKRAYNA'DA 3 GAZETECİ ÖLDÜ



Ukrayna'nın savaşın başlamasından bu yana gazeteciler için tehlikeli bir ülke olmaya devam ettiği belirtilen raporda, bu yıl şu ana kadar 3 gazetecinin öldürüldüğü aktarıldı. Raporda Suriye’de 3, Afganistan’da 2, Filipinler’de 2, Hindistan’da 1, Çin’de 1 ve Bangladeş'te 1 gazetecinin öldürüldüğü ifade edildi.

IFJ, Kuzey ve Güney Amerika'da öldürülen gazetecilerin sayısında ise geçtiğimiz yıla kıyasla önemli bir düşüş olduğunu belirterek, 2022’de 29 gazetecinin hayatını kaybettiğini, 2023’de ise 7 gazetecinin öldürüldüğünü duyurdu. Bölgede 3 Meksikalı, 1 Paraguaylı, 1 Guatemalalı, 1 Kolombiyalı ve 1 ABD’li gazetecinin silahlı grupları ya da yolsuzluk davalarını takip ederken öldürüldüğü ifade edildi. Afrika’daki ölümlerin de açıklandığı rapora göre Kamerun’da 2, Sudan’da 1 ve Lesotho'da 1 gazeteci hayatını kaybetti.

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, gazetecilerin korunması ve sorumluların yargılanması için uluslararası topluma eyleme geçilmesi çağrısında bulundu.