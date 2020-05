Dünya genelinde Corona virüs vaka sayısı 4 milyon 600 bini geçti

Salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 1 milyon 471 bine yükselirken, can kaybı 87 bin 825, iyileşen sayısı ise 317 bin 727 oldu.



ABD'de Covid-19 salgınının ekonomiye olumsuz etkisi nedeniyle evsiz sayısının yüzde 45 artabileceği bildirildi.



Salgından en fazla etkilenen New York'ta ''evde kal'' talimatı 13 Haziran'a kadar uzatıldı.



ABD Başkanı Donald Trump, Covid-19'a karşı yıl sonuna kadar bir aşı bulacaklarını düşündüklerini belirtti.



İngiltere'deki can kaybı 33 bin 998'e, toplam vaka sayısı ise 236 bin 711'e çıktı.



Ulusal İstatistik Ofisi, ülkede 2 Mart ile 1 Mayıs arasında huzurevlerinde meydana gelen 45 bin 899 ölümün 12 bin 526'sının Covid-19 ile bağlantı olduğunu açıkladı.



İtalya'da ise Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 610'a, toplam vaka sayısı 223 bin 885'e yükseldi. Ülkede iyileşenlerin sayısı da 120 bin 205 olarak açıklandı.



BREZİLYA SAĞLIK BAKANI TEİCH İSTİFA ETTİ



İspanya'daki can kaybı ise 27 bin 459'a yükselirken, vaka sayısı 274 bin 367, iyileşen sayısı ise 188 bin 967 oldu.



Covid-19'un en yoğun görüldüğü Madrid'de özerk yönetim, 18 Mayıs'ta kademeli normalleşme sürecinde ikinci aşamaya geçmeyi talep etti.



Fransa'da Covid-19 nedeniyle yaşanan can kaybı 27 bin 529'a, vaka sayısı ise 215 bin 632'ye çıktı. Ülkede 60 bin 448 kişi ise iyileşti.



Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Covid-19'a ilişkin araştırma yapılmak üzere 45 farklı projeye toplamda 22 milyon avro destek sağlayacaklarını belirtti.



Brezilya'daki can kaybı 844 artarak,6 13 bin 993'e yükselirken, vaka sayısı da 13 bin 944 artarak 202 bin 918'e ulaştı.



Yaklaşık bir ay önce göreve başlayan Brezilya Sağlık Bakanı Nelson Teich istifa etti.



RUSYA'DA FUTBOL LİGLERİ 21 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK



Rusya'daki can kaybı 2 bin 418'e çıkarken, vaka sayısı son 24 saatte 10 bin 598 artarak 262 bin 843 oldu. İyileşen sayısı ise 58 bin 226'ya çıktı.



Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, yaklaşık 256 bin kişinin gözetim altında tutulduğu kaydedildi.



Ülkedeki futbol liglerinin, 21 Haziran'da başlayacağı bildirildi.



Avusturya'da iki ay aradan sonra ibadethane ve restoranlar açıldı.



Malezya'nın bazı camilerinde 2 ay sonra ilk cuma namazı dar katılımla kılındı.



Almanya, Covid-19 önlemleri kapsamında ülkeye gelenleri 14 gün karantinada tutma uygulamasını, AB ülkelerinden gelenler için kaldırdı.



SLOVENYA'DA HÜKÜMET "SALGIN" DURUMUNU SONLANDIRDI



Slovenya'da hükümet, Covid-19 nedeniyle 12 Mart'tan beri yürürlükte olan "salgın" durumunu sonlandırdı.



Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da toplu taşıma yeniden başladı.



Kuzey Makedonya'da yaklaşık 2 ay sona ilk cuma namazı kılındı.



Karadağ'da kısmi sokağa çıkma yasağı kaldırıldı, plajlar, restoranlar, kafeler ve alışveriş merkezleri yeniden açıldı.



Singapur'da Müslümanların bu yılki hac ibadetleri, salgın sebebiyle gelecek yıla ertelendi.



Sri Lanka'da Covid-19'dan ölenlerin cesedinin, din ayrımı gözetmeden krematoryumlarda yakılması uygulamasının iptali için Müslüman siyasetçiler hukuki başvuruda bulundu.



Belçika 1. Futbol Ligi'nde (Pro Ligi) 2019-2020 sezonu tescil edilirken, lider Club Brugge'ün şampiyon olduğu duyuruldu.