Dünya genelinde iyileşen sayısı 12 milyonu aştı (corona virüste son durum)

"Worldometer" internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ülke olan ABD'de vaka sayısı 4 milyon 938 bine, can kaybı 160 bin 885'e çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 2,5 milyonu geçti.



Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak nitelendirilen Brezilya'da vaka sayısı 2 milyon 817 bine, can kaybı 96 bin 326'ya çıktı, iyileşen sayısı 1 milyon 970 bin 767 olarak kaydedildi.



Hindistan'da vaka sayısı 54 bin 252 artarak 1 milyon 960 bin 865'e ulaştı, bugüne kadar 40 bin 739 kişi yaşamını yitirdi, 1 milyon 325 bin 729 kişi iyileşti.



Rusya'da vaka sayısı 866 bin 627'ye yükselirken, can kaybı 139 artarak 14 bin 490 olarak kayıtlara geçti, 669 bin 26 kişi iyileşti.



İspanya'da can kaybı 1 artarak 28 bin 499'a, vaka sayısı 2 bin 953 artarak 352 bin 847'ye ulaştı.



İran'da vaka sayısı 317 bin 483'e, can kaybı 17 bin 802'ye çıktı, 274 bin 932 kişi de sağlığına kavuştu.



İngiltere'de vaka sayısı 307 bin 184'e, can kaybı 65 artarak 46 bin 364'e ulaştı.



İtalya'da can kaybı 10 artarak 35 bin 181'e, toplam vaka sayısı 248 bin 803'e, iyileşenlerin sayısı 200 bin 976'ya ulaştı.



Özbekistan’da mahsur kalan yabancıların 1 Ağustos'a kadar geçerli olan ülkede bulunma süresi hükümet kararıyla 1 Kasım'a kadar uzatıldı.



Ürdün, bugün başlaması kararlaştırılan yurt dışı uçuşlarının Covid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayılarındaki küresel ölçekteki artış nedeniyle tekrar durdurulduğunu açıkladı.



Bosna Hersek'te son günlerde artan Covid-19 vakaları nedeniyle 26. Saraybosna Film Festivali'nin (SFF) online olarak yapılacağı bildirildi.