Dünya genelinde iyileşenlerin sayısı 7 milyon 435 bini aştı (Corona virüste son durum)

Salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olan ABD'de virüs bulaşanların sayısı 72 bin 473 artarak 3 milyon 293 bin 532'ye çıkarken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 851 artarak 136 bin 720'ye ulaştı. Ülkede 1 milyon 460 bin kişi iyileşti.



Brezilya'da vaka sayısı 1 milyon 800 bine çıktı. Ülkede can kaybı 70 bini, iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 78 bini aştı.



Rusya'da virüs tespit edilenlerin sayısı 720 bin 547'ye, ölü sayısı 11 bin 205'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 497 bin 446'ya ulaştı.



Can kayıpları İngiltere'de 44 bin 798'e, İtalya'da 34 bin 945'e, Meksika'da 34 bin 191'e, Hindistan'da 22 bin 123'e yükseldi.



İspanya Yüksek Seçim Kurulu, ülkenin kuzeyindeki iki sanayi bölgesi olan Galisya ve Bask özerk yönetimlerinde Covid-19 testi pozitif çıkanların pazar günkü oylamada sandığa gitmesini yasakladı.



İspanya'nın en turistik bölgelerinden biri olan ülkenin doğusundaki Balear Adaları, vakalardaki artış nedeniyle yasaklara uymayanlara 100 ile 600 bin avro arasında para cezalarını içeren yeni kararlar aldı.



İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Parma’da bir kulüp çalışanında Covid-19'a rastlandığı bildirildi.



Nijerya'da Covid-19 vakalarının 31 bini aşmasına rağmen 7 eyalette iç uçuşlar başlatıldı.



Japonya'da Okinawa Valisi Tamaki Denny, eyalette yer alan ABD üslerinde çok sayıda Covid-19 vakası tespit edildiğini duyurdu.



İsviçre Süper Ligi ekiplerinden Zürih'te görülen vakalar sonrası takımın ligdeki iki maçı ertelendi ve oyuncular karantinaya alındı.



İran'da salgında ölenlerin sayısı 12 bin 635'e, vaka sayısı ise 255 bin 117'ye yükseldi.



Kolombiya'da son 24 saatte ölü sayısı 211 artarak 4 bin 925'e, vaka sayısı da 6 bin 803 artarak 140 bin 776'ya çıktı. Böylece salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek ölü ve vaka sayısı kayda geçti.



Kırgızistan Sağlık Bakanlığı Temsilcisi Aynura Akmatova, hastanelerde solunum cihaz eksikliğini gidermeye çalıştıklarını belirterek, son bir haftada Çin'den ve Türkiye'den alınan solunum cihazlarının hastanelere ulaştığını kaydetti.



Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Covid-19 aşı adayının ülkesinde insanlar üzerinde test edileceğini açıkladı.



Orta Afrika ülkesi Çad, tedbirler kapsamında aldığı uluslararası uçuş yasağını ağustos ayı başında kaldıracağını duyurdu.



ABD Kongresi üyeleri, Kanada'yı, iki ülkenin salgının başladığı mart ayında zorunlu olmayan geçişler için kapattığı ortak sınırını yeniden açmaya davet eden açık mektup yayımladı.



Özbekistan’da temmuz sonuna kadar hafta sonları taşıtlara trafiğe çıkma yasağı getirildi. Tedbirler kapsamında 65 yaş üstünün de temmuz sonuna kadar sokağa çıkması yasaklandı.