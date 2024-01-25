Dünya genelinde yeraltı suyu seviyeleri hızla düşüyor

Araştırmacılar ilk defa dünya genelinde yeraltı suyu seviyelerindeki değişiklikleri bir araya toplayan bir çalışma yürüttü.



"Akifer" olarak bilinen geçirgen kaya kütlelerindeki çatlaklar ve gözeneklerde bulunan yeraltı suları, özellikle kuzeybatı Hindistan ve güneybatı ABD gibi dünyanın yağış ve yüzey suyunun az olduğu bölgelerinde insanlar için çok önemli.



Yeraltı sularındaki azalma, insanların içmek veya mahsullerini sulamak için tatlı suya erişmesini zorlaştırabilir ve toprağın çökmesine neden olabilir.



Araştırmacılar 200 ve 2022 yılları arasında yeraltı suyu seviyesinin yüzde 71 azaldığını ortaya çıkardı. Aynı zamanda bunların yüzde 36'sında yeraltı suyu seviyelerinin yılda 0,1 metreden fazla azaldığı tespit edildi.



Kaliforniya Üniversitesi Bren Çevre Bilimi ve Yönetimi Okulu'nda doçent olan Scott Jasechko, İspanya'daki "Ascoy-Soplamo Akiferi"nin en hızlı düşüş oranına sahip olduğunu söyledi. Bu da yılda ortalama 2,95 metrelik bir azalma demek oluyor.



Yeraltı suları seviyelerinde yaşadığı hızlı düşüşle İspanya'yı İran takip ediyor.



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